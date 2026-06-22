Ataque armado en Guazapa deja ocho heridos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ocho personas fueron lesionadas con arma de fuego la noche de este domingo, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), luego que un conductor disparara contra las víctimas que se encontraban en una cervecería en Guazapa.

Según la PNC, al menos 8 personas resultaron lesionadas en una cervecería ubicada en el km 24½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, San Salvador Norte. Según la PNC, las víctimas fueron atacadas a disparos desde un vehículo.

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica y permanecen con vida, destacó la PNC; hasta el cierre de esta nota, se ha informado sobre el estado de salud de las 8 víctimas, tampoco el paradero de los responsables.

En horas de la madrugada de este lunes, la PNC localizó en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, el vehículo utilizado por los responsables del ataque ocurrido la noche del domingo en una cervecería.

Los sujetos sufrieron un accidente y abandonaron el automotor. Las placas del vehículo son: P510 168.

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