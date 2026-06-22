Argentina sella su pase a 16vos con otro partido mágico de Messi

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina clasifica con honores a los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA, tras un partidazo donde venció 2-0 a Austria, gracias a un doblete de Lionel Messi, que ya suma cinco goles en el Mundial.

Fue el 10, el capitán argentino quien le devolvió la ilusión y sobre todo el carácter a la selección sudamericana. A los 38′, Thiago Almada habilitó a Facundo Medina por la banda izquierda y este asistió a Messi, que definió para abrir el marcador y desatar la celebración en Arlington.

Lo que parecía una victoria por la mínima se convirtió en un triunfo más amplio en el tiempo agregado. A los 90’+5, Messi apareció nuevamente para firmar su doblete y sentenciar el 2-0.

En el segundo, la jugada nació con un balón largo para Julián Álvarez y, aunque Alexander Schlager, arquero de Austria, rechazó el peligro, Nicolás González recuperó la posesión y asistió a Messi. El primer remate del argentino fue bloqueado por la defensa, pero el rebote volvió a quedar en sus pies y no perdonó para sellar el segundo