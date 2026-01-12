Asociación PROVIDA brinda seguimiento técnico a iniciativas avícolas comunitarias

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Ayuda Humanitaria PROVIDA desarrolló visitas de campo para verificar el avance de las iniciativas productivas de pollos y aves de doble propósito, priorizadas para el año 2026 y lideradas por mujeres de la Asociación de Mujeres por la Paz (ASMUPAZ), en el municipio de San Francisco Chalatenango, departamento de Chalatenango.

Estas iniciativas representan una alternativa productiva para las familias beneficiarias, ya que permiten el aprovechamiento tanto de la carne como de los huevos, lo que mejora la alimentación familiar y diversifica las fuentes de ingreso, especialmente en comunidades rurales.

Durante las visitas técnicas se evaluaron las condiciones de manejo de las aves, el estado de los corrales y las prácticas sanitarias implementadas. El seguimiento técnico tiene como finalidad fortalecer el manejo sanitario, brindar recomendaciones para reducir la mortalidad y mejorar los niveles de productividad, asegurando la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo.

Las participantes destacaron que el acompañamiento técnico es fundamental para el éxito de este tipo de iniciativas, ya que permite mejorar los conocimientos en producción avícola, optimizar recursos y enfrentar de mejor manera los riesgos asociados a enfermedades y pérdidas productivas.

La asociación destacó que el proceso es posible gracias al apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía, con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), cuyo respaldo ha permitido impulsar proyectos comunitarios que fortalecen la autonomía económica de las mujeres, además de promover la organización local y generan impactos positivos en el bienestar de las familias.

