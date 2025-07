Asamblea autoriza que una parte de la finca El Espino sea para nuevo CIFCO

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa autorizó segregar una parte de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda, en la finca El Espino, a favor del CIFCO, para construir la nueva Feria Internacional. Nuevas Ideas se negó a pedirle a las autoridades diagnósticos o estudios de impacto ambiental.

Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo en el pleno que “se trata de una iniciativa del presidente de la República para transferir una porción de terreno al CIFCO (…) para que sea utilizado en la construcción de las instalaciones que será de alto impacto social y cultural”.

La parlamentaria mostró un mapa normativo de planificación urbana de la OPAMSS, donde muestra una estratificación de la zona donde se cataloga como urbanizable, en este apartado, se encuentra el área donde tendrá las instalaciones de CIFCO.

Las Disposiciones Especiales para transferir por ministerio de ley una porción de terreno propiedad del Estado de El Salvador en el ramo de Hacienda, a favor del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, tiene 7 artículos y se aprobó sin ninguna explicación de algún funcionario.

Es de recordar que el exCIFCO, ubicado en la Av. la Revolución, fue adaptado durante la pandemia para que funcionara el Hospital El Salvador; por lo que el CIFCO quedó sin instalaciones y eventualmente ocupa las instalaciones de FENADESAL para realizar actividades.

La porción de terreno sería de una extensión superficial de 55,711.13 m², la cual forma parte del resto de un inmueble general, propiedad del Ministerio de Hacienda, de 475,806.7160 m², ubicada en la Finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Dicho proyecto será ejecutado por la República Popular China.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, recordó que la Finca El Espino “es un patrimonio natural que está en medio de los municipios más densamente poblados de El Salvador; San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán. El Espino es un pulmón de la ciudad”.

“La Finca El Espino da servicios ambientales a la población, es un área de recarga hídrica, hace absorciones del agua de lluvias y limita que haya inundaciones en el área urbana de la ciudad. También, permite que el clima de la ciudad no sea tan caluroso”, comentó Ortiz.

Ortiz recordó que, en la instancia legislativa, hizo la propuesta de hacer solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer si existía o no, un estudio de impacto ambiental donde se prevé desarrollar el proyecto. Y a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) para un diagnóstico integral de cuál va ser el impacto de este proyecto a nivel de organización urbana. Sin embargo, Nuevas Ideas no apoyó la propuesta.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, dijo en el pleno que en pláticas con la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas y representantes de OPAMSS, le informaron que la construcción no se pretendía hacer en el corazón de la finca El Espino y que no iba a causar un daño medioambiental, sino que era una parte que podría ocuparse para zona urbanística. Sin embargo, cuestionó el accionar de los oficialistas por no citar a funcionarios representantes de las instituciones encargadas para que aclarara este tema.

