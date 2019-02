Arzobispo Escobar Alas llama a Gobernar a favor del pueblo

Yaneth Estrada

@caricheop

Adías de haberse celebrado las elecciones presidenciales, el Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas instó al nuevo gobierno a retomar temas importantes como frenar la privatización del agua, reforma al actual sistema de pensiones, aplicar el impuesto al patrimonio, incrementar el salario mínimo, verificar la aplicación de justicia y crear mejores oportunidades para que los jóvenes se alejen de la violencia.

“A todas luces está el tema de la privatización del agua y las claras intensiones de la derecha, donde el pueblo espera que se le respete y se le garantice el derecho al gua, donde se ha querido imponer una Ley de Privatización del Agua totalmente nefasta e injusta, porque ya solo eso falta, que se privatice el agua, que es algo vital y sí es así, entonces, cómo queda el pueblo pobre, cuando la mecánica (del Gobierno) debe ser garantizar este derecho y no privatizar y dejarlo sin acceso al agua por su condición de pobreza y este es solo un ejemplo necesidades urgentes”, recalcó Alas.

En cuento a las pensiones, el religioso acotó que “este es el país con el sistema más injusto del mundo, ese sistema que si bien nació en Chile, entiendo que hasta ahí se están librando de él y en El Salvador, en vez, lo tiene bien establecido, donde las empresas administradoras (AFPs) ganan las mayor parte y los cotizantes o trabajadores salen perjudicados y cómo es posible. Ojala ahora el nuevo gobierno tenga en cuenta esto, para que se establezca un sistema de pensiones, verdaderamente justo para los trabajadores, porque así no podemos salir de subdesarrollo”.

El arzobispo recomendó modificar el actual sistema tributario, totalmente injusto, donde los que pagan más son los pobres, “el impuesto justo es el impuesto directo de patrimonio que aquí se quitó en el año 2000, pero vean ustedes Estados Unidos, Europa, esos países democráticos tienen el impuesto de patrimonio, porque es justo que el que más tiene pague más, solo aquí es donde no pasa y se han creado impuesto para que los pobres paguen y los que más tienen están exentos, lo que propicia el evadir o eludir, ese es nuestro actual sistema tributario, y debemos avanzar”, criticó Escobar Alas.

No caigamos en lo mismo

Del salario mínimo, el religioso afirmó que si bien se incrementó a $300 en la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén, esto no es suficiente y se debe mejorar. “Ese el es llamado para el nuevo gobierno, a que esté a favor de los pobres, que vea las leyes judiciales, que no caigamos en lo que ya denunció, Monseñor Romero y que siempre se ha hecho, que la “justicia es una culebra que muerde el pie del descalzo, ya con todo todo lo que hemos vivido, solo me queda felicitar al pueblo por su madurez democrática, su paciencia y total tranquilidad”.

En esta línea, también felicitó al nuevo presidente electo, declarado en firme este sábado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nayib Bukele, y destacó los avances del pueblo salvadoreño en la construcción de la democracia con el total respeto de las instituciones a la decisión del pueblo.

Además, consideró que la victoria de GANA y Nuevas Ideas garantiza la alternancia en el poder debido a desgaste tradicional de los partidos ARENA y FMLN. “Que han hecho lo que les pareció que era lo conveniente y el pueblo los descalifica y da su respaldo a un nuevo partido, o nuevo movimiento, y esto no es una cosa rara, esto suele suceder y tenemos el caso de México, un país cercano y en otros países de la región“, dijo Escobar Alas.

Nuevamente, el arzobispo capitalino llamó a todos los sectores a “vivir y consolidar la democracia respetando los derechos de las personas y sí toca ser oposición, serlo de la mejor forma, y sí toca ser Gobierno, gobernar en favor del pueblo, de los pobres, de los vulnerables, de los más desprotegidos, de los que sufren, porque el pueblo ha hablado”.