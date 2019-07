Arzobispado avala medidas de seguridad implementadas por el Ejecutivo

Rosmeri Alfaro

Como positivas calificó el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en la segunda fase del Plan de Control Territorial.

Según el Gobierno, la fase II del Plan de Desarrollo Territorial, denominado “Oportunidad” incluye la movilización de las instituciones para entrar a las comunidades con planes de educación, empleo, deportes e inclusión.

En el inicio de la segunda fase del Plan de Control Territorial, los funcionarios visitaron las comunidades La Campanera y Santa Eduviges, en el municipio de Soyapango, a fin de conocer las necesidades de la población y “resolverlos los más pronto posible”.

“Las zonas de mayor violencia no es que sean violentas sino que la sufren, son zonas pobres y olvidadas, y ahora que el gobierno está preocupado, no solo llegan a tomarse la foto sino que se quedan ahí con la comunidad, con planes de desarrollo para que se

supere; eso nos alegra”, manifestó el religioso.

“Si hay voluntad podría hacerse un esfuerzo en los otros órganos del Estado para dar un paso hacia la paz y sacar adelante a El Salvador; sin importar quien lo proponga, si aquello da resultados pues en hora buena. Sé que también habrá cosas que deben mejorarse pero me parece el esfuerzo que se está haciendo”, agregó en conferencia de prensa.

Escobar Alas afirmó que el tema de violencia es uno de los que más preocupa a la sociedad salvadoreña por lo que “dan un voto de buena fe” y muestran su aceptación a este “un objetivo común, a favor del pueblo”.

“Lamento si hay autoridades que no estén de acuerdo(…) las políticas deben ser a favor del pueblo. Ya basta de tantos asesinatos no pueden haber más desaparecidos, más migración forzada, es inconcebible”, puntualizó Alas, quien señaló que si bien dan su aceptación no niegan que hay dificultades y se deben hacer acomodos, por ejemplo en el aspecto jurídico.

En el tema migratorio el arzobispo expuso que debe haber políticas de Estado que defiendan los derechos de los migrantes ante Estados Unidos mismo, pero también a lo largo del camino.

“No es justo que se les maltrate y se les despoje de sus bienes. Nuestra política estatal debe ser a favor de los migrantes, en defensa de sus derechos, es urgente que demos pasos para defender los derechos de nuestros hermanos”, expresó.

Además, consideró como espantosa la imagen de los connacionales Óscar Martínez y su hija Valeria quienes murieron mientras intentaban cruzar el río Bravo, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

“Es inhumano que nuestros migrantes mueran así y queden abandonados a la orilla del río.

Son personas buenas que no van a hacer mal a nadie, sino por el contrario, van a ofrecer su trabajo y vida en beneficio de todos. Imagínense una niña que no cumple dos años ¿qué maldad hay en esa criatura?, es un ángel al que se le cierra todo su futuro e incluso pierde la vida. Es desgarrador”, precisó Escobar Alas.

El arzobispo motivó a los salvadoreños a tener una “actitud cristiana de brazos extendidos a apoyar”. “Cuando la sociedad se solidariza la sociedad crece, se llena de nobleza, cuando no nos importan nuestros hermanos entonces perdemos todo”, concluyó.