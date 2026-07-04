Argentina sobrevive al sueño de Cabo Verde y avanza a octavos en un duelo inolvidable

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina y Cabo Verde protagonizaron un show de dieciseisavos de final, cargado de emociones de principio a fin, que terminó con la vigente campeona del mundo clasificada a los octavos de final tras imponerse 3-2, en una digna despedida para la selección africana.

A la media hora de partido, Lionel Messi abrió el marcador con el 1-0 tras recibir un pase largo de Lisandro Martínez. Sin embargo, a los 59′, Deroy Duarte firmó el 1-1 para enviar el encuentro al alargue.

A los 92′, Lisandro Martínez volvió a aparecer para devolverle la ventaja a la Albiceleste con el 2-1. No obstante, la respuesta caboverdiana no tardó en llegar y, a los 103′, Sidny Lopes Cabral marcó un magistral tiro libre para igualar 2-2 y mantener vivo el sueño de su selección.

El desenlace llegó a los 111′. Tras un tiro de esquina cobrado por Messi, un desafortunado autogol de Cabo Verde significó el 3-2 final para Argentina, que aseguró su boleto a los octavos de final bajo el mando de Lionel Scaloni.