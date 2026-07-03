Egipto hace historia: clasifica por primera vez a los octavos de final de un Mundial

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez Egipto consiguió una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al imponerse en la tanda de penales a Australia, tras un partido cargado de intensidad en el que los faraones fueron superiores durante gran parte del encuentro. Apenas a los 13 minutos, Egipto abrió el marcador con una jugada preparada en un tiro libre. Cuando el balón parecía perderse, Emam Ashour apareció para conectar de cabeza y firmar el 1-0.

Sin embargo, a los 55′, el conjunto africano cometió un error en un intento de despeje y terminó marcando en propia puerta, lo que significó el empate 1-1 para los ‘Socceroos’.

La igualdad se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que el boleto a los octavos de final tuvo que definirse desde los once metros. En una decisión inusual, Australia sustituyó a su portero al minuto 120 para afrontar la tanda de penales.

En la definición, Australia careció de efectividad y falló dos lanzamientos. Egipto, en cambio, fue más preciso y selló su clasificación cuando Hossam Abdelmaguid convirtió el cuarto penal, desatando la euforia de los faraones y asegurando su lugar en los octavos de final.

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