Argentina e Inglaterra reavivan una rivalidad eterna por el pase a la final

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez Argentina e Inglaterra se enfrentan hoy por algo más que un boleto a la gran final de la Copa del Mundo. Por un lado, la campeona del mundo, que ha luchado en busca del bicampeonato; por el otro, una selección inglesa que persigue la gloria del Mundo. Cuatro décadas después del inolvidable duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986, disputado en el estadio Azteca y marcado por la «Mano de Dios», esta serie vuelve a tener sabor a revancha, aunque se insista en que «solo es un partido de fútbol».

«Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo», reza uno de los cánticos de la afición argentina, que no solo evoca un sentimiento deportivo, sino también uno que trasciende a lo cultural y lo político.

Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en la historia de los Mundiales. El historial favorece a los ingleses, con tres victorias, mientras que la albiceleste registra un triunfo, más un empate. Hoy miércoles, solo uno podrá escribir un nuevo capítulo positivo en su historia.

La «Mano de Dios» en el Azteca no fue una simple victoria para la Albiceleste. Aquel triunfo adquirió una fuerte carga simbólica y política, al producirse apenas cuatro años después de la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

«Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección», afirmó el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Copas del Mundo:

Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3 – 1 Argentina

Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1 – 0 Argentina

México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 – 1 Inglaterra

Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 (4) – (3) 2 Inglaterra

Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1 – 0 Argentina

Todos los enfrentamientos amistosos entre Argentina e Inglaterra

1951 – Amistoso – Inglaterra 2 – 1 Argentina

1953 – Amistoso – Argentina 3 – 1 Inglaterra (tres días más tarde se jugó otro encuentro, que fue suspendido por fuertes lluvias cuando se jugaban apenas 23 minutos)

1964 – Amistoso – Argentina 1 – 0 Inglaterra

1974 – Amistoso – Argentina 2 – 2 Inglaterra

1977 – Amistoso – Argentina 1 – 1 Inglaterra

1980 – Amistoso – Inglaterra 3 – 1 Inglaterra

1991 – Amistoso – Inglaterra 2 – 2 Argentina

2000 – Amistoso – Inglaterra 0 – 0 Argentina

2005 – Amistoso – Inglaterra 3 – 2 Argentina

Me gusta esto: Me gusta Cargando...