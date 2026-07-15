Argentina e Inglaterra reavivan una rivalidad eterna por el pase a la final

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Argentina e Inglaterra se enfrentan hoy por algo más que un boleto a la gran final de la Copa del Mundo. Por un lado, la campeona del mundo, que ha luchado en busca del bicampeonato; por el otro, una selección inglesa que persigue la gloria del Mundo.
Cuatro décadas después del inolvidable duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986, disputado en el estadio Azteca y marcado por la «Mano de Dios», esta serie vuelve a tener sabor a revancha, aunque se insista en que «solo es un partido de fútbol».
«Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo», reza uno de los cánticos de la afición argentina, que no solo evoca un sentimiento deportivo, sino también uno que trasciende a lo cultural y lo político.
Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en la historia de los Mundiales. El historial favorece a los ingleses, con tres victorias, mientras que la albiceleste registra un triunfo, más un empate. Hoy miércoles, solo uno podrá escribir un nuevo capítulo positivo en su historia.
La «Mano de Dios» en el Azteca no fue una simple victoria para la Albiceleste. Aquel triunfo adquirió una fuerte carga simbólica y política, al producirse apenas cuatro años después de la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
«Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección», afirmó el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.
El historial entre Argentina e Inglaterra en Copas del Mundo:
Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3 – 1 Argentina
Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1 – 0 Argentina
México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 – 1 Inglaterra
Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 (4) – (3) 2 Inglaterra
Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1 – 0 Argentina
Todos los enfrentamientos amistosos entre Argentina e Inglaterra
1951 – Amistoso – Inglaterra 2 – 1 Argentina
1953 – Amistoso – Argentina 3 – 1 Inglaterra (tres días más tarde se jugó otro encuentro, que fue suspendido por fuertes lluvias cuando se jugaban apenas 23 minutos)
1964 – Amistoso – Argentina 1 – 0 Inglaterra
1974 – Amistoso – Argentina 2 – 2 Inglaterra
1977 – Amistoso – Argentina 1 – 1 Inglaterra
1980 – Amistoso – Inglaterra 3 – 1 Inglaterra
1991 – Amistoso – Inglaterra 2 – 2 Argentina
2000 – Amistoso – Inglaterra 0 – 0 Argentina
2005 – Amistoso – Inglaterra 3 – 2 Argentina
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