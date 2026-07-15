Argentina conquista otra final con remontada inolvidable ante Inglaterra

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina y España jugarán la gran final de la Copa del Mundo 2026, luego de que la selección albiceleste remontara 2-1 ante Inglaterra, con dos asistencias de Lionel Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En la segunda parte, Inglaterra encontró el premio a su insistencia. Al minuto 55, Harry Kane lideró una gran jugada colectiva que terminó con Anthony Gordon definiendo para el 1-0.

A los 85′, Messi condujo por la banda y asistió a Enzo Fernández, quien esta vez no perdonó y sacó un potente derechazo para vencer a Pickford y marcar el 1-1 que devolvió la esperanza a la selección argentina.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció nuevamente Lionel Messi. En el minuto 90+2, tras recuperar un balón luego de un disparo de Alexis Mac Allister que se estrelló en el poste, el capitán argentino envió un centro preciso al área para que Lautaro Martínez, de cabeza, firmara el 1-2 definitivo.

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