Labor de médicos salvadoreños se desarrolla “en medio de serias limitantes estructurales”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Colegio Médico reconoció la labor de los profesionales en salud en el marco de la Semana del Médico 2026, donde han enfrentado diversos retos y desafíos en el sistema de salud público.

En el marco de la conmemoración de la Semana del Médico 2026, el Colegio Médico de El Salvador brindó una conferencia de prensa en la que expresó su reconocimiento a todos los profesionales de la medicina, en la actividad se destacó el compromiso, vocación de servicio y su aporte fundamental de los médicos a la salud de la población salvadoreña.

Iván Solano, presidente del Colegio Médico, señaló que la labor de los profesionales en la salud se realiza “en un contexto marcado por importantes desafíos para el sistema de salud”; a la vez, expresaron su preocupación ante la situación actual que atraviesa el gremio médico.

“Expresamos nuestra preocupación por el contexto actual en el que el gremio médico desarrolla su labor en medio de serias limitantes estructurales, entre ellas el desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud de la red pública, la sobrecarga laboral del personal de salud y la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, destacó Solano.

Además, a ello se le suman los despidos injustificados, los cuales han incrementado de manera significativa en los últimos meses, afectando la estabilidad del personal de salud y la calidad de los servicios médicos brindados a los pacientes.

De hecho, Solano informó que el Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) junto al Centro Iberoamericano de Estudios y Defensa del Trabajo Médico (CENTRALMED) presentarán una carta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los despedidos del sector salud en El Salvador, la cifra supera los 7,700 casos.

Además, enviarían cartas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo presidente de la República, al ministro de Salud y de Trabajo.

Ante este escenario, el Colegio Médico enfatizó la importancia de adoptar medidas concretas por parte de las autoridades para garantizar condiciones dignas para el ejercicio profesional, así como el adecuado funcionamiento del sistema de salud.

“Como gremio, reiteramos que la calidad de la atención médica está directamente vinculada a las condiciones laborales del personal de salud. En la conmemoración de nuestro 83.º aniversario, reafirmamos nuestro rol como referente gremial en la defensa de los derechos de los médicos a nivel nacional”, puntualizó el Colegio Médico.

En ese sentido, hicieron un llamado a la unidad del gremio, al fortalecimiento de la profesión y a la articulación de esfuerzos orientados a mejorar la atención en salud, con un enfoque humano, equitativo y de calidad.

El Día del Médico Salvadoreño se celebra cada 14 de julio. Esta fecha fue establecida oficialmente por decreto legislativo en 1968 para conmemorar la fundación del Colegio Médico de El Salvador, ocurrida en esa misma fecha en el año 1943.

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