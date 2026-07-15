Colegio Médico, como institución, no respalda candidatura de Rafael Aguirre

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego de conocerse la precandidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre, el Colegio Médico destacó que como institución no la respaldará, ya que el COLMEDES “es apolítica”, según lo dijo su presidente, Iván Solano.

“Como Colegio Médico debemos dejar claro que ni le hemos dado ni le vamos a dar un apoyo institucional a la precandidatura”, destacó Solano; sin embargo, reconocieron que el Dr. Aguirre es un ciudadano con pleno derecho de buscar un cargo de elección popular.

“Por lo tanto, él, como cualquier ciudadano, ya sea cualquier profesional, cualquier persona en El Salvador, si desea ser candidato e inscribirse a un partido político está en su libre derecho. Él ha tomado esa decisión, se le respeta, pero debemos dejar claro que como Colegio Médico nosotros no brindamos ningún apoyo institucional, porque somos una institución desde hace 83 años que no participamos en políticas partidarias, solamente en políticas en la discusión de los problemas de salud pública de este país”, destacó Solano.

Es de contextualizar que el Dr. Rafael Aguirre se inscribió el pasado domingo como precandidato presidencial bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); previo al anuncio oficial y después, diversas organizaciones sindicales han anunciado que no apoyarían la candidatura de Aguirre, ya que consideran que las reglas electorales fueron manipuladas para que los que actualmente gobiernan sigan en el poder.

Ahora se suma el Colegio Médico, que señala que la institución es apolítica; es decir, que no toma posturas partidarias.

Entre las organizaciones que informaron que no respaldan la precandidatura de Aguirre están la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), mientras que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) han cuestionado el proceso electoral, denunciando la falta de garantías para un ejercicio democrático.

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