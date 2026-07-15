Comisión a favor de reformar presupuesto y aprobar $100 millones en garantía soberana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó tres dictámenes para reformar la Ley de Presupuesto 2026 y para aprobar una garantía soberana por $100 millones para BANDESAL.

El primer dictamen es para reformar la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 para incorporar al Ministerio de Desarrollo Local $ 208,445.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó en la instancia legislativa que las instalaciones donde funciona el área administrativa y el laboratorio de análisis de productos, que son parte de la bodega de la División de Asistencia Alimentaria (DAA) del ministerio, en San Miguel, presentan daños que deben ser reparados.

Según se informó, en ese lugar se almacena alimentos y otros insumos que se utilizan para atender a las escuelas y a la población vulnerable en situación de emergencia.

“Los daños que tiene la infraestructura ponen en riesgo la seguridad física del personal, así como el desarrollo de sus funciones. La incorporación monetaria se debe a que el MINDEL no dispone de una estructura presupuestaria para inversión”, apuntó Reyes.

De ser aprobada por el pleno legislativo la incorporación financiera, el MINDEL utilizará $153,538.14 para la construcción de un área administrativa y un laboratorio en la bodega de la División de Asistencia Alimentaria.

Además, para la ejecución de obras en el exterior del inmueble, como pasillos de acceso a oficinas administrativas, servicios sanitarios, entre otros, se destinarán $44,418; para demolición y desmontaje de infraestructura inservible se invertirán $$1,093 y para la construcción de zanjas de infiltración y fosas sépticas se orientarán $9, 395.

Fondos para PRODEPORTE

Un segundo dictamen fue aprobado por los legisladores para reformar el Presupuesto 2026 para incorporar al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) $1,140,514.00 provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El refuerzo presupuestario financiará la administración y ejecución del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II), mediante la creación de la Unidad Ejecutora del Programa.

El proyecto tiene como finalidad ampliar la cobertura de infraestructura deportiva en el país mediante la construcción, rehabilitación y modernización de escenarios deportivos en distintos departamentos del país, según lo dijo la representante de Hacienda.

Cabe destacar que el préstamo fue suscrito el 28 de abril y ratificado el 14 de mayo de 2026. Con los $1.14 millones se permitirán crear y poner en funcionamiento la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), mediante la contratación de personal especializado, la adquisición de mobiliario de oficina, equipo informático y vehículos que facilitarán las labores de monitoreo, seguimiento y ejecución del proyecto.

Garantía soberana

Además, la instancia legislativa aprobó un dictamen favorable para que se ratifique una garantía soberana del Estado para que el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) suscriba un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Los fondos del empréstito ascienden a $100 millones, servirán para ejecutar el proyecto “Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”.

Según se dijo, permitirá otorgar créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), impulsar su crecimiento y contribuir a la generación de empleo en el país.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, expuso que el objetivo es mejorar el acceso de crédito para las MIPYMES y fortalecer a los sectores productivos para desarrollar competitividad en el área.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto consta de dos componentes. El primero trata sobre la Línea de Crédito Multidestinos, que comprende las gestiones que realizará BANDESAL con instituciones financieras intermediarias, enfocándose en bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito.

El segundo, es el Fondo de Garantía Parcial de Crédito, un recurso que se orientará a mitigar los riesgos, reducir los requisitos de garantías tradicionales y modelizar el capital privado, permitiendo que las MIPYMES accedan a financiamientos más competitivos e inclusivos.

Estos tres dictámenes serán aprobados este jueves en la sesión plenaria ordinaria.

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