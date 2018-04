ARENA pretende beneficiar a grupos empresariales: Rolando Mata

Compartir ! tweet





Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Rolando Mata, diputado del FMLN, aseguró que el partido ARENA está respondiendo a intereses de grupos empresariales, por eso busca echar marcha atrás a la reforma agraria, mediante la reforma constitucional al artículo 105, que establece los límites de tenencia de tierra para una persona jurídica o natural.

“ARENA busca regresar a la concentración de la tierra para una persona. Estas formas agrícolas dañan al trabajador, porque dan empleos con bajos salarios, la producción no se orienta a satisfacer la seguridad alimentaria, esto genera altos niveles de pobreza en la población”, dijo Mata durante la Tribuna Legislativa, que se trasmitió por Radio Maya Visión.

Según el parlamentario, ARENA pretendía aprobar dicha reforma en la pasada sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de que la siguiente legislatura, que ingresa el próximo 1 de mayo, ratifique dicha reforma. No obstante ARENA no procedió debido a que no tenía los 43 votos a su favor.

La concentración de la tierra es un mal mensaje de ARENA, ya que lo que está planteando el partido tricolor a la población es que productores de café que se hacen en parcelas pequeñas, estarían siendo afectados por la apuesta y la ampliación de producción de grandes empresarios, sostuvo el diputado. “Factores que han venido combatiendo los dos gobiernos del FMLN, hasta por ley existe para garantizar la inversión social, en el área de salud, educación, la dignidad de las mujeres y la producción agrícola”, recalcó.

Mata reconoce la labor de los sectores populares y movimientos que durante esta semana se presentaron para exigir que se abstengan de aprobar dicha reforma, iniciativa que sirvió para que diputados se retractaran de apoyarla.

Por otro lado, el parlamentario invitó a la ciudadanía el próximo uno de mayo para que asistan a la juramentación popular de la fracción legislativa FMLN, acto que se realizará en el parque Simón Bolívar.

El diputado aseguró que la nueva bancada seguirá apoyando los programas y proyectos populares que beneficien a las familias salvadoreñas.