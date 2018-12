ARENA niega los votos para combatir evasores

Yanuario Gómez

En la sesión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, los parlamentarios estudiaron una iniciativa de reforma al Código Penal y Procesal Penal con el fin de castigar los delitos contra la hacienda pública, es decir, evasión, elusión y defraudación fiscal.

Las modificaciones incluyen además de que el infractor pague hasta el 200 % de lo adeudado, implicaciones en materia de privación de libertad. En este sentido, los partidos GANA y FMLN estaban dispuestos a dar sus votos para aprobar cada una de las reformas propuestas,

pero los diputados de ARENA que conforman la comisión se negaron a votar excusándose en que les faltaba tiempo para estudiarlas.

Al respecto, Javier Valdés, diputado del FMLN, lamentó la postura del partido tricolor y consideró esta negativa como falta de voluntad política de ese instituto y recordó que estas reformas se encuentran en estudio desde la pasada legislatura.

“Esto ayudaría a que al Estado, independientemente quien lo dirija, le lleguen mil 300 millones de dólares que se evaden, eluden o defraudan anualmente al fisco, a las personas que incurran en estos delitos se les podrá castigar con pena de privación de libertad, entre otros”, dijo el legislador.

Valdés destacó que la idea de este tipo de iniciativas es persuadir a los evasores y además aplicarles toda la fuerza de la ley si persisten en cometerlos. El diputado de izquierda expuso que la negativa del partido tricolor responde a proteger a algunos empresarios privados

que figuran en la lista de evasores de impuestos. Otro de los parlamentarios que rechazó la actitud de los diputados de ARENA, que conforman la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, fue el presidente de esta instancia, Mario Tenorio, quien consideró que el partido tricolor quiere seguir consintiendo a los evasores de impuestos. “Esto da pie a que se siga consintiendo la defraudación al fisco, nosotros estamos consientes que son más de mil 300 millones los que se están evadiendo en cada ejercicio fiscal y este país tiene necesidades que se solventarían con esos recursos”, indicó Tenorio.

Para el legislador, la obligación de que los evasores de impuestos devuelvan el 200 % de lo adeudado es muy drástico pero esto no significa que quienes no paguen sus impuestos no reciban una multa por ello. Debido a la solicitud del partido tricolor, la iniciativa continuará en estudio en la próxima sesión de trabajo.