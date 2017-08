“ARENA ha hecho lo imposible para que no haya diálogo”, denuncia Lorena Peña

Mirna Jiménez

Diario Colatino

La diputada del FMLN Lorena Peña atribuyó al partido ARENA una acción deliberada de evadir cualquier proceso de diálogo con el Gobierno y abandonar el análisis y la búsqueda de acuerdos políticos de temas que son urgentes de solucionar como el del Sistema de Pensiones.

“Ellos se retiraron de la mesa fiscal. ARENA ha hecho lo imposible para que no haya diálogo y yo creo que eso es un error y que tarde o temprano tendrán que volver a la mesa de diálogo”, sostuvo la también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

Peña alertó sobre la urgencia de abordar y resolver el tema de las pensiones por lo que lamentó que ARENA esté dejando pasar el tiempo sin incorporarse a la mesa creada para buscarle solución a ese problema, que se ha convertido en uno de los principales motivos de la crisis fiscal en el país.

“Las AFP tienen sus días contados porque el modelo creado es con deuda desde el inicio… Si prestan este año para pagar pensiones, de todas maneras las AFP el otro año quiebran, de veras. Entonces hay temas que nosotros estamos planteando que hay que resolverlos”, señaló.

Según la presidenta de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa, ARENA siempre ha evadido abordar el tema de las pensiones en la mesa de diálogo creada a propuesta del Gobierno, lo que constituye una irresponsabilidad ante la urgencia de reformar el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).

“ARENA se retiró de la mesa, nunca presentó delegados. Primero dijo que el lobo iba a cuidar las ovejas, porque primero dijo que el señor (René) Novellino (presidente de Asafondos) iba ser el representante, después dijo que ya no eran esos, que iban a ser otros; para no hacer larga la historia, no se ha reunido ni una sola vez”, manifestó la diputada.

Peña afirmó que ARENA no está asumiendo con responsabilidad el voto de apoyo que recibieron en las elecciones y en lugar de respaldar a esos votantes los está afectando con sus decisiones en contra del desarrollo del país. “La población no le dio votos a la derecha para que esté paralizando el país sino para que contribuya a sacarlo adelante”, sostuvo.

No obstante, la diputada recordó que una reforma al Sistema de Pensiones solo requiere de mayoría simple, de 43 votos en la Asamblea Legislativa, por lo que el FMLN y el Gobierno podrían buscar un acuerdo que no involucre al partido ARENA debido a la actitud deliberada de evadir abordar el tema de parte del partido de derecha.

“Una mesa no solo tiene que ser con ARENA, tiene que haber un diálogo con todas las fuerzas vivas del país. El principal problema fiscal que tenemos es el de pensiones y ese (sistema) deberá reformarse hoy, mañana o pasado mañana y es de mayoría (legislativa) simple”, sostuvo.

Peña advirtió que el tiempo apremia en el tema de pensiones y si no se resuelve ya, el sistema puede quedar en manos del Estado, simple y sencillamente porque quiebre, y los empresarios privados no van a querer asumir esos costos y se los querrán trasladar al Gobierno.

“Los ingresos no son capaces de pagar pensiones porque no hay cotizaciones públicas entonces eso es un problema de tiempo. En otros países no es que el gobierno nacionalizó las pensiones, es que las AFP quebraron y le tiraron ya el changarro quebrado y así va pasar aquí si no hacemos una reforma integral en tiempo”, destacó.

Peña afirmó que el FMLN no puede estar “solo esperando a ver si a ARENA le pasa el capricho” o calcula a ver a cuántas personas asesinan los pandilleros para dar los votos con un rédito electoral. “Nosotros estamos obligados a trabajar con todas las fuerzas políticas y con cada diputada y diputado si es necesario, para buscar acuerdos que hagan avanzar los temas que al país más le preocupan”, destacó en entrevista en radio 102,9.

ARENA suspendió el diálogo con el Gobierno, luego que los partidos de derecha GANA, PCN y PDC llegaran a un acuerdo con el Ejecutivo para aprobar el presupuesto de la nación 2017, luego que el partido de derecha se negara a dar su apoyo debido a que no se le cumplían sus exigencias de reformar el plan de gastos 2017 en un 100%.

En referencia a declaraciones de dirigentes de ARENA, la diputada dijo que aparentemente el partido de derecha solo está haciendo cálculos político-electorales de cara a las elecciones de 2018 y deja de lado los intereses de la población.

“Es posible que ellos estén con una visión electorera, sin embargo también hay otras fuerzas políticas con las que debemos trabajar porque la obligación del partido de Gobierno es trabajar para que el plan de Gobierno que hemos planteado camine”, consideró.

Peña instó a los otros partidos de derecha a buscar junto al Gobierno una solución en el tema de las pensiones, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con el Gobierno arenero. “Ojalá los demás partidos de oposición, con la autoestima y claridad de su papel, contribuyan así como contribuyeron a sacar el presupuesto general de la nación”, dijo la diputada.