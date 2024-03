ARENA debe de pasar de haber sobrevivido a hacer una opción real: Francisco Lira

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo en el espacio de entrevista de Radio YSKL que su partido debe hacer un cambio para que, en las próximas elecciones, ARENA “sea una opción real de la gente”.

El legislador, quien resultó electo en las pasadas elecciones, sostuvo que ARENA tuvo “ataques permanentes” por parte del partido oficialista. “Ellos tenían una misión muy clara, poder terminar con el partido en estas elecciones, lo que ellos no lograron imaginar era las marcas personales que tiene Milagro Navas, Marcela Villatoro y Francisco Lira, cada uno en sus territorios, que es lo permitió, argumentar que ARENA no está por desaparecer”.

Sin embargo, Lira sostuvo que en ARENA “debe tener un recambio organizacional”. En el sentido que “se necesita un cambio de imagen, pero también la esencia de lo que es ARENA, de lo que representamos, la creencia de Dios, en la familia, en el tema de la democracia y estado de derecho, eso es por lo que velamos nosotros”.

“Tiene que cerrarse ciclos y eso ha pasado en todos los partidos políticos y el partido ARENA, no es la excepción”, comentó Lira sobre el proceso de transformación que debe haber en ARENA, luego de las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales, donde logaron solamente dos diputados y un alcalde.

Francisco Lira sostuvo que en cualquier institución, al encargado de dirigirla, se le dan metas y objetivos y en caso de incumplirlos, hay una transición. Lira dijo esa metáfora luego que el entrevistador le preguntara si Carlos Saade, presidente de ARENA, debía dejar su cargo.

“No es comparar a una persona, es comparar a una institución y creo que ARENA en estos momentos debe de pasar de haber sobrevivido a hacer una opción real para las próximas elecciones en este país; de poder respetar los liderazgos de los cantones y caseríos; por lo menos en mi departamento, La Libertad, en su gran mayoría, quieren que haya no un cambio de visión, pero sí un cambio de estrategia y eso debe ser cercano a la gente”.

“Encontremos un punto de encuentro, porque esto no se trata de decir -tú tienes la culpa- no, se cierra ciclos y en esos ciclos que se cierran se abren puertas para nuevos liderazgos que va a permitir en el partido ARENA un cambio de imagen, consensuada con todos los afiliados al partido, tiene que venir esos cambios (…) si nosotros hablamos de renovación, no podemos hablar de los mismos rostros ni del mismo pensamiento”, concluyó Lira.