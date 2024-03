Iván Escobar

Colaborador

Las mujeres enfrentan una serie de desafíos en la sociedad actual, y en El Salvador la vida es difícil, la falta de oportunidades laborales obliga que cerca del 70% de la población se dedique a emprender un negocio propio, la gran mayoría de estos emprendimientos son liderados por mujeres que día a día libran una batalla.

“Las mujeres aún tenemos mucho camino por recorrer”, es la conclusión a la que llegaron este miércoles 13 de marzo, en el conversatorio dedicado al Día de la Mujer, desarrollado por mujeres emprendedoras para mujeres en este rubro.

Esta conclusión se da, porque consideran que a pesar de que el país ha suscrito normativas internacionales y se tiene una legislación encaminada a resguardar los derechos de las mujeres, “aún nos hace falta mucho camino por recorrer”, enfatizan.

Y es que de acuerdo a organismos internacionales como ONU Mujeres, el día de la mujer es una fecha para reflexionar, sobre todo, cuando se tienen panoramas como el que “no existe financiamiento suficiente en materia de género y contamos con un alarmante déficit anual de 360 mil millones de dólares en medidas de igualdad de género para 2030”, a escala mundial, evidenciando que el panorama para las mujeres sigue siendo difícil, en pleno siglo.

Este organismo mundial advierte que de mantenerse esta tendencia “más de 342 millones de mujeres y niñas podrían vivir en pobreza extrema en 2030”. Las cuatro emprendedoras que integraron el panel del conversatorio de este miércoles, coinciden con este planteamiento, desde sus realidades y desafíos que viven día a día.

Las mujeres participantes en este conversatorio se dedican a cuatro rubros: la venta de plantas medicinales, teñido de prendas de vestir con añil, bordado y la venta de seguros, aseguraron que han salido adelante en sus emprendimientos, llevando consigo el sostenimiento de sus hogares y responsabilidades, que la mujer a diferencia de los hombres no logra desprenderse tan fácilmente al iniciar una actividad laboral. Cabe destacar que estas emprendedoras entre su labor, también dedican espacio al arte y la cultura, pues creen que esto es fundamental como la educación para superar algunas dificultades.

Magdalena Ríos, Paola Rosales, Dinora Oliva y Elizabeth Juárez son mujeres emprendedoras, aseguran que este trabajo por momentos no es fácil, se dedica mucho tiempo y a veces la ganancia es mínima. Lamentan que a pesar del trabajo no se le reconoce a la mujer prestaciones y un salario digno, o atención en salud, a pesar que el trabajo es arduo, no existen políticas encaminadas a garantizar estos derechos

Nubia Lazo, moderadora de la jornada, mencionó que El Salvador tiene normativas como: la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres; la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, la misma constitución de la república, y otros instrumentos jurídicos, por tanto, la formación y educación sobre ellas, es fundamental para exigir derechos.

Juárez recordó el origen del día de la mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es una fecha en la cual se conmemora la lucha de la mujer por su participación.

Héctor Hernández, director de la Casa de la Cultura del Centro donde se llevó a cabo el conversatorio, por lo cual resaltó que este espacio en el centro histórico es para la población, y el desarrollar estos eventos es importante para compartir conocimiento.

La parte artística estuvo a cargo del Coro Nacional de las Personas Adultas Mayores de El Salvador que deleitó a los presentes con un variado repertorio. Este colectivo está integrado en su mayoría por mujeres, pero está abierto a todas aquellas personas que a través del canto quieran expresarse y compartir.