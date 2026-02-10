Presidente de ARENA advierte que Nuevas Ideas “coquetea con una dictadura”

Redacción Nacionales

Durante la entrevista con Julio Villagrán, el presidente de ARENA, Carlos García Saade, fue consultado sobre si en El Salvador se vive una dictadura. En su respuesta, señaló que una dictadura se caracterizaría por la ausencia de elecciones libres, la falta de confianza en el sistema electoral y la cancelación de partidos políticos; sin embargo, dijo el país “está a punto” de serlo.

“Yo creo que Nuevas Ideas está coqueteando con una dictadura y prácticamente está al punto de ello, pero los salvadoreños no se la pondremos fácil”, afirmó Saade en la entrevista de TVX.

Saade añadió que la concentración del poder “en un solo lado” es otro rasgo de una dictadura y advirtió que “es lo que estamos viendo”, por ello “necesitamos recuperar el balance de poder”.

Por su parte, el partido ARENA anunció que participará en todas las elecciones previstas para 2027, incluyendo las presidenciales, legislativas y municipales. “Necesitamos un verdadero balance de poder en la Asamblea Legislativa, gente que escuche a la comunidad y que sus propuestas las pueda liderar en la Asamblea”, enfatizó Saade en la entrevista de Julio Villagrán.

Saade explicó que el gobierno de Bukele lleva 7 años y solo ha resuelto un problema (seguridad), «necesitan mejorar la educación, la economía y esto solo se puede lograr con un balance de poder, no pensarlo como un partido sino para toda la sociedad salvadoreña».

