Bienal de Sevilla celebrará un siglo de flamenco como «arte escénico»

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

El epicentro del flamenco sevillano está listo para recibir a la artista Sara Baras, tras 14 años de ausencia dentro de los escenarios. Con su regreso la Bienal de Flamenco en Sevilla, se estarán desarrollando del 9 de septiembre al 3 de octubre del 2026 un total de 72 funciones relacionadas a este arte universal.

«Perlas a Millares», exalta como lema la XXIV edición el flamenco que llegaría a celebrar un siglo como arte escénico. Luis Ybarra, director de la Bienal de Sevilla, apuntó que de las funciones en total, 52 de ellas son nuevas producciones, de estos hay 22 estrenos en absoluto. Asimismo, se suman 24 noches únicas y seis matinés en 11 escenarios de la ciudad andaluza.

Ybarra destacó que Baras será la encargada de inaugurar la próxima edición. Baras, reconocida como la embajadora del baile flamenco, regresa con el magistral estreno de «Infinita».

Asimismo, previo al acto inaugural, la Plaza de Toros será testigo del espectáculo «El mundo por montera», ofrecido por artistas como; José Mercé, José de la Tomasa, el Ballet de Flamenco de Andalucía, la Tremendita entre otros del mismo rubro.

Patricia del Pozo, Consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, expresó que la Bienal es una apuesta por la cultura de Sevilla ante el mundo.

Señaló que espacios como está XXIV edición se vuelven importantes, para los públicos jóvenes, adultos y sobretodo infantiles, ya que son ellos quienes en un futuro tendrán la oportunidad de seguir promoviendo la historia y el arte a los demás públicos

«El flamenco es puro arte, nuestro mayor tesoro, participar en la Bienal, es hablar de unos de los eventos más importantes del mundo, el flamenco es nuestra cultura, es lo que nos define es nuestro arte distintivo y que nos diferencia del resto del mundo», acotó.

Entre los artistas del flamenco que serán parte de estas funciones están algunos como; Andrés Marín, Ana Mari Bueno, Perrete, Juan Manuel Cañizares, Mariko, Dorantes, La Tremendita, Segundo Falcón, José de la Tomasa, Manuel de la Tomasa, Macarena López, José Maya, Ana Morales, Manolo Franco, Pastora Galván, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Raúl Rodríguez, José de los Camarones, Josema Pelayo, Antonio Rey, David de Arahal, Juan Tomás de la Molía, Joselito Acedo, David Coria, Ezequiel Benítez, Manuel Imán, entre otros.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, quien también estuvo presente, dijo que para hablar de esta nueva edición, hay que remontarse a la del 2024, una Bienal «historica», la cual pasó de un presupuesto de 1, 8 millones de euros a 2 millones de euros.

El recalcó que también se superó la recaudación de un millón de euros, con un aproximado de más de 40 mil asistentes en sus 62 espectáculos, en algunos casos hubo que colocar avisos de «no hay entradas».

