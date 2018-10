“ARENA afectará a la gente y la economía si traba el presupuesto”

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presupuesto general de la nación de 2019, incluye una serie de nuevos proyectos en las áreas de educación, salud, seguridad, obras públicas y subsidios, entre otros, y si el partido ARENA decide bloquear su aprobación este año, afectará a mucha gente, según el economista César Villalona.

“Si el presupuesto lo traba ARENA no hay escalafón de salud, no hay gratuidad de la Universidad de El Salvador, no hay aumento a las alcaldías, no hay Juegos deportivo centroamericanos, se pone en riesgo el pago de $88 millones de pensiones, no hay aumento de salud, no hay aumento de educación y montón de obras que están aquí: $46 millones para el proyecto de El Chaparral, más de $40 para el baipás de San Miguel, más de $30 millones para el baipás de La Libertad no se pueden ejecutar. Hay inversión pública en obras de más de 100 millones de dólares, todo eso estaría bloqueado, hay que ponerle mucha atención porque ARENA tiene la posibilidad de obligar a iniciar en 2019 con el presupuesto de este año(2018) y afectar a la gente y a la economía”, advirtió Villalona.

De acuerdo con el profesional, el nuevo plan presupuestario para el otro año incluye importantes programas como el financiamiento de la gratuidad de la educación en la Universidad de El Salvador al que se le asignarán $5 millones, la construcción de una infraestructura bibliotecaria en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la UES, ubicada en San Vicente, así como en el mantenimiento y funcionamiento de 19 nuevas instituciones educativas construidas en el marco del programa Fomilenio II.

“Yo no sé si alguien en el país, si hay alguna persona que se oponga a que a educación le aumenten $56 millones y que esté de acuerdo con que baje (el presupuesto) o que se mantenga lo mismo. El aumento de dinero al Ministerio de Educación es muy bueno”, destacó.

En el caso de salud, el incremento es de 39.7 millones de dólares y una parte de esos fondos servirán para financiar el escalafón de los empleados del sector, se invertirá además en un sistema integrado de salud que suma alrededor de $10 millones y el resto va a otras áreas y a la compra de medicamentos.

Seguridad pública incrementa $9.9 millones y Obras Públicas $67 millones, asimismo, habrá incremento de $39 millones a la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía destinada a la entrega de subsidios a la población más necesitada, así como $8 millones al Ministerio de Hacienda, que servirán para mejorar su capacidad técnica para combatir la evasión.

“Yo me imagino que los empresarios están contentos porque ¿qué quieren los empresarios?, los de la ANEP, los directivos, ellos siempre viven hablando de que hay que apostarle a la educación. Se dice que no hay medicinas en los hospitales -que no es cierto porque ARENA dejó un déficit del 58% y hoy hay un déficit de un poquito menos de 20%- pero bueno, más medicinas y se viene hablando de la modernización de la infraestructura, de la economía, entonces obras pública tiene que ver con esto”, detalló.

Villalona recordó que la anterior sala de lo constitucional tomó tres medidas contra el Estado que afectarán el próximo año la recaudación de 288 millones de dólares, lo que constituye un golpe importante a las finanzas y al presupuesto, y por lo que se requerirá de financiamiento vía préstamos.

“Anuló el impuesto a la transacción bancaria, que se había aprobado en 2014, eso le cuesta al Gobierno muchísimos millones; anuló una reforma a la ley de imprenta para que los dueños de medios (impresos) no pagaran y también otras medidas, más técnicas, no las voy a detallar, que le permitían el Gobierno mejorar la fiscalización y el control a los evasores”, explicó el economista.

Adicional a los $288 millones que el Estado dejará de percibir por las tres medidas de la sala de lo constitucional, el nuevo presupuesto requiere de $800 millones más para pagar eurobonos a finales del otro año, además de unos $320 millones adicionales para cumplir otras obligaciones financieras como el pago de pensiones e indemnización a veteranos de guerra.

El presupuesto programado para 2019 es de $6,733 millones, de los cuales $800 millones serán para pagar eurobonos que se vencen en diciembre del próximo año.