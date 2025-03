«Aquí Vivimos, Aquí Resistimos»: La campaña que desafía la minería en Cabañas 

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES) presentó a los medios de comunicación y creadores de contenido la campaña de concientización «Aquí Vivimos, Aquí Resistimos», la cual pretende movilizar a la población salvadoreña en contra de la minería metálica y sus daños ambientales sobre todo en el territorio de Cabañas.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, detalló que la campaña es parte de la lucha anti minería que se ha gestado durante décadas en el país y que ha cobrado mucha fuerza durante el 2025 tras la aprobación de la Ley General de Minería Metálica.

«Queremos que esto se siga profundizando más, tanto a nivel de conciencia social como en las redes digitales, en los espacios donde cada una y cada uno laboramos o pertenecemos», destacó Vidalina.

Ingrid Lainez, encargada de comunicaciones de ADES, explicó que «Aquí Vivimos, Aquí Resistimos» se centra en la defensa de los territorios de las comunidades de Cabañas. Y busca defender el derecho al agua, el saneamiento y la alimentación.

«Son derechos fundamentales que como seres humanos tenemos el derecho de que se nos respeten», comentó la comunicadora.

En el 2017 se aprobó la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador. A pesar de ello, en diciembre del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley conocida como Ley General de Minería Metálica, la cual permite la exploración y explotación minera en el territorio. Esto ha provocado preocupación y angustia en las comunidades próximas a lugares de interés de explotación minera.

«Es una campaña de las comunidades, de los lugares también urbanos. También aquí debe de alzarse la voz con muchísima fuerza porque tenemos elementos importantes para la vida. El agua es uno de ellos», explicó Laínez.

ADES informó que el objetivo general de la campaña es promover la movilización social en las redes sociales y en las comunidades para la resistencia ante la reactivación minera.

«Se busca empoderar, informar, fomentar la organización y motivar la participación activa de las juventudes y liderazgos de Cabañas», declaró la vocera de ADES.

La lideresa Vidalina Morales mencionó que la duración de la campaña podría tener una extensión de hasta seis meses. «Queremos que se mantenga porque la amenaza minera en este país es latente», dijo.

Fotografías, jingles y coreografías son parte de la campaña

La comunicadora de ADES destacó el tono y el estilo emotivo de la campaña para generar empoderamiento y cercanía. «Si bien se ha utilizado un lenguaje formal, es accesible para las comunidades que son el público objetivo primario», mencionó Laínez.

«Caballos gritan, no hay minería, con mi salud y mi comida, día tras día, agua es vida, aquí no hay temor, minería no es progreso, es destrucción», reza el jingle creado específicamente para la campaña de Santa Marta.

En el material visual disponible se puede observar una paleta de colores rojo, amarillo y negro. La comunicadora enfatizó el significado: el color negro, le brinda seriedad y formalidad en el uso de colores. El color amarillo transmite optimismo y confianza. Y en cuanto al color rojo, energía y pasión en la campaña.

Otro de los contenidos de esta campaña es la difusión de reels que serán posicionados en redes sociales. Los Reels son de carácter testimonial y presentan las preocupaciones de los habitantes de comunidades aledañas ante los riesgos ambientales de la minería metálica.

Laínez explicó que las fotografías empleadas en la campaña son de lugares simbólicos, conocidos y representativos de Cabañas y de gran importancia para las comunidades.

«Se busca persuadir y también inspirar a todas estas personas que accedan a los contenidos y materiales de la campaña», concluyó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...