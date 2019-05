Antropología filosófica

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En estos tiempos informáticos parece que la filosofía es la sierva de la ciencia y la religión, la filosofía es relegada a un reino de eruditos ¿sus conceptos están en ruinas? ¿en realidad no sirve para nada? ¿tiene resultados visibles? ¿es un consumo de masas? ¿de mercadotécnia?, ¿existe la filosofía en you tube, Instagram, Fb? … la respuesta es sí, cada acción humana es la trascendencia del método filosófico segundo por segundo en nuestra vida; en otro aspecto las religiones detestan a la filosofía por su condición materialista, sus preguntas terrestres, su comportamiento disciplinado al enfrentar los problemas del hombre en su ciclo vital: Nacer y morir; no obstante en cada fragmento de religión existe un discurso filosófico: “presocrático, socrático, aristotélico… etc”, también de los sofistas…

La ciencia parece ofrecer todas las respuestas al universo, mientras la religión en su camino brinda todas las soluciones a la vida y después de ella, pero olvidan la condición del ser humano en su quehacer cotidiano, en su confrontación laboral con un mundo materialista esencialmente capitalista, un orden en nuestra sociedad lejano de la ciencia de primer mundo y también de la felicidad fuera de este planeta, puesto que vivimos en la cultura de la pobreza planetaria.

En la sociedad informática cada acción humana refleja un nivel filosófico, incluso las multitudes parecen no interrogarse sobre su condición social, histórica, geográfica, jurídica, de tal forma que simplemente existen para reproducir el sistema… la ausencia de filosofía produce: “subordinación colectiva, dependencia al discurso histórico, ausencia de pensamiento propio, negación de la consciencia de los trabajadores” formando prisiones conceptuales y de lenguaje como lo anotamos en el estudio de L. Wittgenstein; si agregamos el acceso a las redes sociales, educación superior, trabajo asalariado, pensión, ocio lucrativo o creativo, arte y cultura, las diferencias serán estelares, puesto que en la cultura de la pobreza algunos niveles son sueños inalcanzables, miles de personas no tienen ciudadanía filosófica, tampoco ciudadanía digital.

Podrá observarse que la filosofía tiene vigencia y tiene acción práctica, tanto en el campo social, históricos, individual, también en toda reivindicación de la mujer en sus reclamos de igualdad, justicia, vida, esa es praxis de la filosofía; si en determinado momento la política y la filosofía coinciden en amplios campos, también se diferencian en que la filosofía no termina en una administración política, ni una agrupación social o un gobierno, puesto que el carácter liberador reside en denunciar de toda la fantasía histórica. La filosofía llama a luchar por la justicia, la verdad, el bien de la humanidad… falta mucho en ese camino.

