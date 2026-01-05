Andaluces celebran la tradicional Cabalgata de Reyes Magos

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

En punto de las 16:00 horas, de este lunes 5 de enero, miles de familias sevillanas, en España, han salido a las principales calles de la ciudad a celebrar el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026. Un importante dispositivo de seguridad se hizo efectivo a partir de las 14:00 horas con el desvío del tráfico, para garantizar la libre circulación. El cortejo integra un total de 33 carrozas, en esta oportunidad se han intentado cerca de 150 nuevas carrozas, en las cuales se incluye temática que recuerdan los 500 años de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal.

La edición de los Reyes Magos está a cargo de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, quien caracteriza a Baltazar, Juan Ignacio Zafra Becerra, a Gaspar y Melchor; personificado por Iván Bohórquez Domecq.

Baltazar ha sido coronado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, él ha sido uno de los más esperado por el público presente, quienes ha exclamado un «olé, olé».

Y así fue el banderillazo de salida, partiendo de la calle Palos de la Frontera, lugar donde también será el punto final de esta historica actividad española, al filo de las 22:30 horas.

Bandas musicales también han encabezado la Cabalgata, personajes de Disney, centenario de Beduinos provenientes de la Península arábiga y el norte de África.

Pese a la presencia de lluvia, los andaluces vivieron con algarabía está edición, sin embargo, la intensidad de la misma, ocasionó que minutos después se retiran algunos se refugiaron bajo árboles y tarimas de la prensa.

Un dato curioso es que los indicadores climáticos no han reportan presencia de lluvia.