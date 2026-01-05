Manuel Flores señala que Estados Unidos busca los recursos de Venezuela

El secretario general del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, señaló en conferencia de prensa este lunes que, como partido, repudian «la agresión imperial» de Estados Unidos contra Venezuela, donde se busca apropiarse de sus recursos.

Es de contextualizar que el pasado sábado, el Gobierno de Estados Unidos invadió Venezuela y bombardeó Caracas, esto con el fin de capturar al presidente Nicolas Maduro.

“Este no es un tema contra Nicolás Maduro, es una agresión a la soberanía de un pueblo. Y ahora se dan cuenta que no era Maduro el tema, es el petróleo. Trump nunca habló de democracia ni de derechos humanos, habló de petróleo”, señaló Flores en su conferencia de prensa.

La mayor cantidad de reserva de petróleo, de hecho, se encuentra en Venezuela, seguida de Arabia Saudita e Irán.

El dirigente político sostuvo que Trump habló de “apropiarse” de Venezuela y amenazó a Cuba y Colombia. “Entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un orden imperial neocolonialista basado en la imposición de la fuerza contra países soberanos”.

El FMLN se solidarizó con el pueblo de Venezuela y con los asesinados por los bombardeos. “Nosotros como país sufrimos agresión estadounidense por décadas (en la guerra civil), Bombardeos, misiles y un pueblo que olvida es un pueblo que vuelve a cometer los errores”.

