Analistas cuestionan condiciones para las elecciones de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La libertad de prensa, el acceso a la información pública y las condiciones en las que El Salvador se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027 fueron los principales temas abordados por el comunicador social Franklin Martínez y la abogada Mirna Perla durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán. Ambos coincidieron en que el país atraviesa un proceso de debilitamiento institucional que, a su juicio, compromete el ejercicio democrático.

La conversación inició con una reflexión sobre el Día del Periodista y un reconocimiento a quienes continúan ejerciendo la profesión dentro y fuera del país. Los participantes destacaron la situación de periodistas que han salido al exilio y señalaron que la Asociación de Periodistas de El Salvador desarrolla parte de su labor desde el extranjero, hecho que calificaron como inédito en la historia reciente del país.

Martínez sostuvo que el periodismo atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas debido a las restricciones para acceder a información pública y a la limitada disposición de los funcionarios para responder preguntas de los medios de comunicación. Según afirmó, el cierre de espacios de diálogo con la prensa representa un retroceso para la transparencia gubernamental y el derecho ciudadano a la información.

En la misma línea, Mirna Perla señaló que el periodismo investigativo requiere acceso a información oficial para contrastar datos y verificar los hechos, condición que, según indicó, se ha debilitado durante los últimos años. También sostuvo que la reserva de información pública afecta no solo a los periodistas, sino a toda la ciudadanía, al dificultar el control social sobre la gestión del Estado.

Durante la entrevista, ambos analizaron el panorama electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para 2027. Martínez reconoció que el presidente Nayib Bukele mantiene altos niveles de respaldo popular, pero argumentó que la fortaleza electoral de un gobernante no debe confundirse con la calidad de la democracia.

El analista afirmó que, en su opinión, el país vive un proceso que calificó como una «simulación de democracia», al considerar que, aunque se mantienen las elecciones, se han modificado progresivamente las reglas institucionales que garantizan el equilibrio entre los poderes del Estado.

Entre los cambios mencionó las 13 reformas constitucionales, las modificaciones al sistema electoral, la reducción del número de municipios y diputados, así como los cambios relacionados con la reelección presidencial y la duración del mandato presidencial. A su juicio, estas medidas han fortalecido la concentración del poder político.

Perla coincidió en que el contexto electoral presenta desafíos importantes. Consideró que unas elecciones desarrolladas bajo el régimen de excepción generan preocupaciones respecto a la participación ciudadana y a las garantías para quienes desempeñan funciones de vigilancia electoral.

La jurista recordó que en procesos anteriores muchas personas manifestaron temor para participar como vigilantes de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos y consideró que la suspensión del régimen de excepción contribuiría a generar mayores condiciones de confianza durante el proceso electoral.

Otro de los temas abordados fue la decisión de distintos partidos políticos de participar en las elecciones presidenciales. Ambos invitados analizaron los cuestionamientos que han surgido alrededor de la candidatura del dirigente gremial Rafael Aguirre y las críticas provenientes de distintos sectores de oposición.

Martínez sostuvo que la candidatura debe responder con claridad a los cuestionamientos que circulan en el debate público, particularmente aquellos relacionados con la legitimidad del proceso electoral y con las versiones sobre posibles acuerdos políticos entre distintas fuerzas partidarias. A su juicio, aclarar estas dudas fortalecería la confianza de quienes observan el proceso político nacional.

Perla, por su parte, consideró que además de la participación de los partidos políticos, resulta fundamental que la ciudadanía mantenga una actitud activa en la defensa de sus derechos y participe en los distintos espacios de organización social, independientemente de las condiciones políticas existentes.

Durante el intercambio también se discutió el estado de la oposición política. Martínez afirmó que el país podría estar ingresando a un nuevo ciclo político caracterizado por la aparición de nuevos liderazgos ciudadanos que trasciendan las estructuras tradicionales de los partidos políticos.

Según explicó, el respaldo que algunos sectores manifiestan hacia nuevas figuras refleja un proceso de transformación política que podría modificar el escenario nacional en los próximos años. No obstante, insistió en que dicho proceso dependerá de la capacidad de construir propuestas que conecten con las demandas de la población.

En materia económica, Martínez sostuvo que la seguridad continúa siendo el principal factor que influye en la percepción ciudadana sobre el Gobierno, incluso por encima de las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares salvadoreños.

El analista aseguró que, de acuerdo con ejercicios de monitoreo de opinión pública realizados por él, una parte importante de la población reconoce problemas relacionados con el costo de la vida, el endeudamiento estatal y la situación económica familiar, pero continúa otorgando un peso determinante a la reducción de la violencia y la presencia de pandillas.

La entrevista concluyó con un llamado a que la población mantenga una actitud crítica e informada frente a los acontecimientos políticos y participe activamente en la construcción del futuro democrático del país, en un contexto que, según los analistas, definirá el rumbo institucional de El Salvador durante los próximos años.

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