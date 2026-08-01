El ÚLTIMO CENTAURO

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-EN LA MUERTE DE RUBEN DARÍO –

Por Julio Enrique Ávila

Van los Centauros en ritmo galope, poseídas de un dolor

de locura sus testas arrogantes,

de hirsuta cabellera!….

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Aquel cantor sublime que al mundo diera

en himnos grandiosos su grandeza;

aquel encantador

que hizo suyos el secreto y el alma de lo bello,

con el sello

de su aristocracia y su gran corazón;

aquel que al son

de sus pífanos sonoros

fue amado de las ninfas y con su lira acompañó los coros

lascivos de las bacantes;

aquel que en su tristeza

de Divino

no supo ser humano;

aquel Centauro soberbio, aquel hermano

de los viejos Centauros, sediento del agua

divina de Castalia; aquel elegido

de la gloria, que bajo el ruido

del mundo y el atronador

trompeteo de la fama, pasó como un peregrino

deshojando en rimas la flor

del alma….. ¡ha muerto!…. La quimera, que fragua

el acertijo del Destino

lo ha inmolado!….

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Y por las selvas y las pampas festonadas de crespones,

en un luto que es del mundo, como un desfile de oraciones

van en ritmo galope los Centauros, poseídas de un dolor

de locura sus testas arrogantes, en busca del hermano

Centauro que ha roto la cadena de la vida; de aquel encantador,

que en su tristeza de Divino no supo ser humano…

…. ¡Ni quiso ser humano!

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