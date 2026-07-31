Cacahuatique golea y Metapán conquista el derbi santaneco en la segunda fecha del Apertura

Redacción Deportes

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La segunda jornada del torneo Apertura 2026 dejo goleadas, un derbi con vencedor, un empate sin goles y el triunfo agónico de Municipal Limeño.

Cacahuatique goleó 4-2 al Atlético Balboa en su casa, gracias a los tantos de Paolo Ulloa, Luis Palacios, quien marcó el segundo a los 24 minutos, Ronald Padilla y Elías Umere, que selló la victoria a los 54′. Por el conjunto benjamín descontaron Orlando Martínez y Yerson Tobar.

En otro encuentro, Municipal Limeño derrotó 2-0 al Inca Aruba con dos goles en el tramo final del partido. Matías Bentin abrió el marcador al minuto 79 y Juan Carlos Argueta sentenció el triunfo al 90’+7.

Isidro Metapán se quedó con el derbi santaneco tras vencer 2-0 a FAS. Federico Haberkorn volvió a aparecer para adelantar a los jaguares, mientras que Marvin Monterrosa amplió la ventaja para asegurar los tres puntos de la jornada.

Por su parte, Águila e Inter Tecla empataron sin goles en un partido con pocas emociones disputado en el estadio Las Delicias, repartiendo un punto por la segunda fecha.