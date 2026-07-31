Ceuta recibe a Pedro Sánchez con insultos tras la llegada de miles de marroquíes de forma irregular 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Cerca de 50, 000 personas de origen marroquí siguen llegando a Ceuta, ciudad Autónoma de España, nadando, apoyándose únicamente de flotadores sin saber a donde ir.

Los migrantes ya han causado un caos y sobre todo una emergencia humanitaria en el territorio español, quienes al tocar tierra piden agua, vestimenta y alimentos.

A más de 24 horas, gran cantidad de flotadores y ropa se acumulan en las playas de Ceuta, mientras los migrantes buscan alimento y un lugar para pasar tras su llegada.

Mientras los migrantes celebran su llegada, los habitantes de Ceuta están al límite. Los supermercados han tenido que cerrar debido al colapso.

Melilla, otra ciudad autónoma ha tenido que cerrar su frontera, tras la llegada de 400 personas que ingresaron de forma irregular.

La Policía Nacional y el Ejército siguen trabajando para mantener el orden en las ciudades Autónomas. Sin embargo ellos mismos han expresado que no pueden garantizar la «seguridad», ya que hay miles de personas que siguen llegando.

De acuerdo a los últimos reportes de prensa un total de 27 personas han fallecido mientras se dirigían a Ceuta.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España llegó a Ceuta, donde mantuvo una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas. A su llegada un grupo de habitantes le ha recibido con insultos y acusaciones de «vender a España» y de»desproteger la frontera».