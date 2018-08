Aluvión cultural arrasa con ministro en Chile

Santiago de Chile / PL

Un aluvión cultural arrasó con el recién nombrado ministro Mauricio Rojas, quien recibió el rechazo mayoritario de la opinión pública por sus dichos contra el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile.

‘Es insostenible, impresentable. Los horrores que se cometieron contra los chilenos fueron crímenes de lesa humanidad’, declaró el poeta Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura e Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

Las palabras de Mauricio Rojas, presentado como ministro de las Culturas y Patrimonio Nacional el pasado jueves, forman parte de un libro intitulado ‘Diálogo de Conversos’ con el actual canciller, Roberto Ampuero.

‘Más que un museo (…) se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar’, aseguró Rojas en 2015, palabras reproducidas por la prensa local apenas asumir el cargo.

Una conferencia de prensa en la sede de la Comisión chilena de Derechos Humanos (CCDH) tuvo a Zurita como protagonista, pero también a Joan Turner de Jara, la viuda del cantautor Víctor Jara, cruelmente torturado y asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Asimismo el presidente de la CCDH, Carlos Margotta, Catherine Mazoyer, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, y el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, estuvieron entre otros.

El presidente de la República, Sebastián Piñera, en unas breves palabras desde el Palacio de La Moneda, anunció la aceptación de la renuncia de Rojas y el nombramiento en su lugar de Consuelo Valdés, arqueóloga y directora de museos.

Piñera subrayó su absoluta condena a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile y la valía del Museo de la Memoria, pero con numerosas contradicciones en su comunicado, justificó los dichos de Rojas.

También, al igual que hizo su hija días atrás, señaló que no se puede convivir con una sola parte de la verdad, en alusión abierta a quienes todavía defienden en Chile lo ocurrido en los 17 años de sangrienta dictadura de Pinochet. Aclaró, no obstante, que ello no era razón para justificar el sufrimiento por que el tuvo que pasar el pueblo chileno.