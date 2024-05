Alianza al cubo: Alianza se proclama campeón de La Primera, Femenina y Reserva

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Alianza FC se coronó con el triplete este fin de semana, al sumar el título del equipo mayor en el Torneo Clausura 2024, la liga femenina y la reserva, por lo que fue una noche soñada e inolvidable para los albos.

Alianza ganó la décimo octava con una goleada de 5 a 0 a Municipal Limeño en el estadio Cuscatlán, encuentro donde la figura más importante de la noche fue Emerson Mauricio, el número 30 en el dorsal, por el poker de goles asestados al cuadro de Santa Rosa de Lima.

El jugador capitalino abrió el marcador a los diez del encuentro. Ese primer tanto fue el inicio a la fiesta blanca y, posteriormente, a los 27, logró el doblete para que a los 45 y 66 sumar las cuatro goles para el equipo mimado de los capitalinos.

La hazaña de Mauricio le dio uno de los récords más importantes al convertirse en el primer goleador de primera división en marcar esa cantidad de goles en una final.

Por otra parte Henry Romero, “el catracho”, también se unió a la cuenta y fiesta de los goles, cuando a los 66, de retiro libre, hizo gritar el tanto a la afición que se mantuvo eufórica durante todo el encuentro. Con los cinco goles, el Alianza consigue la décima octava.

Alianza alzó el triplete luego de que la mayor consiguió el título 18 en su historia pero también la categoría femenina se quedó con la copa en una final llena de emociones donde Alianza Women se enfrentó y venció 2 a 0 a Isidro Metapán en el estadio nacional Las Delicias con los goles de Raquel Ramírez y Keila Lino.

El equipo femenino levantó la octava Corona de Alianza en la liga femenina luego de avanzar a la gran final como uno de los equipos más sobresalientes de todo el torneo y como favorito del grupo B en la primera ronda.

La reserva de Alianza también se quedó con la gloria de la corona al vencer a Platense en la gran final con goleada de 5-1.

El cerebro detrás de toda la victoria de Alianza, Jorge “Zarco” Rodríguez, dijo sentirse contento por la afición y los jugadores. “Marcan una historia en el fútbol salvadoreño para ellos ha sido importante, felicitarlo, que disfruten, que disfrute la afición, después de que sufrió un año y medio de no ganar, nada más queda celebrar respetando al rival”, aseguró el estratega.

“Ha sido un largo camino. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar; estoy muy feliz. Estoy orgulloso de lo que logré, pero no me quiero conformar con esto, quiero más”, fueron las palabras del goleador Emerson Mauricio.

En su camino a la gloria Alianza finalizó como líder absoluto en la fase regular del torneo con 45 unidades, En los cuartos de final el equipo despachó a 11 Deportivo, en la semifinales fue protagonista al vencer al FAS, de uno de las series más candentes del torneo y en la última instancia venció a Limeño en el Cuscatlán.