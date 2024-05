Sobrevivientes de la “Guinda de Mayo”: Nos negamos a ser olvidados por el Estado

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Nicolás Figueroa recuerda vividamente su pasado durante el conflicto armado siendo un niño de 5 años. Nicolás narró como con su familia buscaban un lugar seguro para protegerse del operativo militar en la zona.

“Vimos que estaba lleno de soldados en San Antonio de la Cruz, nos regresamos de donde veníamos, recuerdo la gran zozobra y algunos gritos de la gente que pedían que callaran a los niños, porque los soldados nos iban a matar”, recordó.

“Era la desesperación, la angustia, porque no sabían que hacer y hubo un momento que personas coordinadoras dijeron – No podemos hacer nada -, luego de haber tratado de salir por varios lados y no pudimos”, reseñó Figueroa.

De esa masacre, recuerda que eran como las 10 de la mañana cuando los soldados los alcanzaron y los atacaron.

“Fuimos atacados con ametralladoras, morteros, con fusilería, fuertemente y no nos quedó más que bajar a la quebrada río abajo. Ya habían matado a mucha gente y otra murió ahogada al intentar cruzarlo, por los ametrallamientos de los helicópteros», narró.

“Recuerdo a mi papá diciendo, bueno esto está difícil y gran cantidad de gente no se podrá salvar, así que lo seguimos y otras personas para escondernos en unos zacates a 100 metros de la quebrada, era zacate guineo qué crece rápido y nos escondimos 5 familias, eso recuerdo de como salvamos la vida, me acuerdo de una niña como de 12 años, que ya había perdido a toda su familia”, relató.

Mientras, Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqueda, manifestó que la conmemoración de la «Guinda de Mayo», que cumplió este 2024, el aniversario 44, un hecho de alta violencia que permanece aún en la memoria de familiares y sobrevivientes.

Este operativo militar, denominado de “Limpieza”, arrebató la vida de miles de personas inocentes como adultos mayores, niñez, adolescentes y mujeres. El que abarcó una extensa zona del departamento de Chalatenango.

“Afectó a diferentes comunidades como Las Vueltas, Los Ranchos, Guarjila y Arcatao, este fue un operativo de gran envergadura, que realmente no se ha podido contabilizar la cantidad de víctimas”, expresó Escalante.

Pro Búsqueda y la Niñez Desaparecida

Como Asociación Pro Búsqueda, la directora, afirmó que se registraron 55 casos de la Guinda de Mayo, y que muchos de ellos han sido reencontrados y localizados.

“Precisamente, fueron los primeros casos que resolvieron las familias que fundaron Pro Búsqueda y el Padre Jon Cortina “, dijo.

“Y es este lugar que las familias sobrevientes reconocen como una zona en donde la población intentó cruzar el río, mientras huían del operativo militar”, reseñó Escalante.

Sobre esta acción que se conoce como “romper el cerco”, los pobladores han relatado como trataron la manera de ponerse a salvo mientras huían de los militares en esta zona del río Sumpul.

“Lastimosamente, había llovido fuerte y muchas de las víctimas se ahogaron tratando de pasar el río, entonces, este lugar es muy simbólico para ellos estar aquí, en esta fecha”, agregó.

“Y sabemos que el principal motivo de estar aquí es reivindicar a quienes acá perdieron su vida en este operativo militar”, alegó.

Asimismo, mencionó tiempo las familias exigen a través de estas actividades tres derechos que les han sido negados durante décadas.

“Exigen la verdad, eso significa saber quiénes fueron los responsables; la justicia qué esa necesariamente llevar ante los Tribunales a los responsables de estas barbaries y la reparación, ya que sus proyectos de vida fueron truncados y claro un cuarto derecho, inherente a ellos, que es la no repetición “, concluyó Escalante.