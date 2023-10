Alejandro Muyshondt recibe atención médica en el hospital Saldaña tras derrame cerebral

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En las últimas horas se ha dado a conocer que el ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, se encuentra en el hospital nacional “José Antonio Saldaña”, luego de sufrir presuntamente un derrame cerebral.

Según fuentes penitenciarias y del Ministerio de Salud dadas a un rotativo, el nosocomio cuenta con un área especial para Muyshondt.

En agosto de este año, el ex asesor de Seguridad Nacional fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR), y lo acusó del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena.

De acuerdo a las fuentes citadas por El Diario de Hoy y que pidieron el anonimato por temor a represalias, a principios de la semana pasada se les ordenó a las autoridades del nosocomio adecuar un área especial para que Muyshondt recibiera atención médica.

El área que se adecuó fue la designada para el programa Nacer con Cariño, dicha área se encuentra prohibida para la mayoría del personal que labora en el hospital, según informaron las fuentes. También informaron que se ha colocado una cinta amarilla, para que las personas no ingresen; la línea sería la misma que utiliza la PNC cuando cerca una escena de crimen. Para atenderlo, se encuentra una enfermera que es revelada cada 24 horas, también permanecen dos custodios de Centros Penales para vigilar al imputado; sin embargo, no permanecen con sus respectivos uniformes, sino con vestimenta particular. Para llegar a la zona solo se accede a través de un ascensor.

Como “muy delicado” catalogaron el diagnóstico de Muyshondt, según las fuentes, ya que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, básicamente, un derrame cerebral que lo ha imposibilitado de hablar y de moverse, para ello se le brinda terapia intensiva.

El derrame ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro está interrumpido por la presencia de un vaso sanguíneo que está bloqueado o roto. Las autoridades no se han pronunciado sobre esta información.

Fue el pasado 9 de agosto que las autoridades arrestaron a Muyshondt luego que este señalara al diputado de Nuevas Ideas, Erick García, por presunta participación con actividades ilegales como el narcotráfico y lavado de dinero. Al legislador también se le capturó y enfrenta un proceso judicial.

Muyshondt fue acusado por el presidente de la República, Nayib Bukele, de actuar de doble agente desde 2019, y de haber facilitado información al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, sobre investigaciones en su contra y así evitar que fuera capturado.

El medio de comunicación señaló que, de acuerdo con sus fuentes policiales, el día en que capturaron a Muyshondt, la FGR y PNC realizó un allanamiento en inmueble vinculado con Alejandro, en ello encontraron información donde se vinculaba a varios funcionarios del actual gobierno con grupos delincuenciales, tráfico de droga y lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “La fuente policial indicó que un alto funcionario ordenó que toda esa información fuera destruida”.