Alcaldía de Usulután Norte tiene hasta el 16 de noviembre para solventar impago salarial

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Saúl Méndez

Colaborador

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social advirtió que podría iniciar acciones legales, incluso por la vía penal, contra la Alcaldía de Usulután Norte si no garantiza el pago de salarios, retenciones legales y prestaciones de sus trabajadores, ante las denuncias por incumplimientos laborales presentadas contra la administración municipal.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que instruyó a las jefaturas departamentales de la institución para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y señaló que la municipalidad ha vulnerado de manera permanente los derechos laborales.

“Los salarios de los trabajadores, las retenciones legales y sus prestaciones deben estar garantizados”, expresó el funcionario, quien agregó que las faltas administrativas relacionadas con estos incumplimientos también pueden constituir delitos penales.

Castro indicó que el Ministerio ha otorgado un plazo para que la alcaldía solvente la situación y advirtió que, de no cumplirlo, procederán ante las instancias competentes, incluso por la vía penal. También sostuvo que la aplicación de la legislación laboral debe ser igual para todos los empleadores, tanto públicos como privados, independientemente de su filiación política.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Usulután Norte (SITRAMSAM) informó que el lunes 9 de noviembre de 2026 inspectores del Ministerio de Trabajo se presentaron en las instalaciones de la alcaldía, en el distrito de Santiago de María, para verificar las denuncias interpuestas por empleados del área administrativa debido al atraso en el pago de sus salarios.

Según el sindicato, durante la reunión se señaló la falta de comunicación de la administración municipal sobre la situación financiera que atraviesa la institución. Los representantes laborales sostuvieron que los trabajadores tienen derecho a conocer de primera mano las condiciones económicas de la municipalidad y participar en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

SITRAMSAM agregó que, como parte de las gestiones realizadas, se estableció el 16 de noviembre como fecha límite para solventar el impago de un mes de salario. De no cumplirse el compromiso, el caso podría trasladarse a otras instancias.

La organización sindical manifestó que mantiene su postura de defender el derecho al salario de todos los empleados municipales, independientemente de que estén afiliados o no al sindicato. También señaló que continúa a la espera de una respuesta de la administración para instalar una mesa de diálogo con los trabajadores.

El sindicato expresó su preocupación por la posibilidad de que los atrasos se extiendan a otras áreas de la municipalidad y recordó que el pago oportuno de los salarios constituye una obligación de las autoridades responsables de la administración local.

La Alcaldía de Usulután Norte, dirigida por Luz María Cruz Torres para el período 2024-2027, está conformada por los distritos de Alegría, Berlín, El Triunfo, Estanzuelas, Jucuapa, Mercedes Umaña, Nueva Granada, San Buenaventura y Santiago de María.

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