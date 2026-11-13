Condena política: “Son sentencias preparadas desde Casa Presidencial”, abogado Rudy Joya sobre Fidel Zavala

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El mismo juzgado que declaró inocente a Fidel Zavala por el supuesto delito de estafa, condenó al defensor de DDHH a 15 años; esta vez por una presunta deuda de $4,000. El abogado Rudy Joya, de UNIDEHC, denuncia que el fallo condenatorio se dio luego de un juicio político fabricado en represalia por haber expuesto torturas y asesinatos dentro de los penales de El Salvador.

El abogado señaló que Fidel tenía una empresa formal, la cual estaba registrada “como cualquier emprendedor y pagaba impuestos”. Según declaró, esta funcionaba incluso antes de 2020, previo a la pandemia.

Para entender la cronología expuesto por Joya, es de contextualizar que Fidel Zavala fue condenado a 15 años de prisión por presuntamente estafar con $4 mil dólares; sin embargo, esta condena contrasta significativamente con la condena impuesta al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue condenado a solo 10 años de prisión por haber desfalcado al Estado con $301 millones.

“A Fidel lo están condenando con 15 años de prisión de manera arbitraria e injustamente por una deuda de 4 mil dólares; es totalmente arbitrario, ilegal, desproporcionada, pero ya sabemos que tiene un contenido político”, destacó Joya.

Joya planteó que Fidel, producto de su empresa, celebró contratos con personas que invirtieron su dinero en los proyectos financieros de la empresa de Fidel, los cuales estaban generando ganancias, “pero recordamos que, en 2020, hubo la pandemia por Covid-19. ¿Qué empresa o negocio no va tener pérdidas?, la Bolsa de Valores bajó, producto de la pandemia; la empresa de Fidel no fue la excepción, claro, como no pudo pagar esas deudas y esos contratos que había celebrado, estas personas denunciaron a la FGR, en primer momento como fraude o estafa”.

FGR dijo en primer momento que no había delito de estafa

Lo que pasó, según comentó Joya, fue que la misma Fiscalía les dijo a estas personas allá por 2020 que no aplicaba el delito porque habían contratos mercantiles celebrados, “por lo que la empresa de Fidel, no Fidel, tenía las deudas con estas personas, entonces (les dijo la FGR) fueran a demandar a la empresa en materia civil y mercantil y cobrar esa deuda como cualquier persona”.

“Solo por eso, no significa que esto sea estafa como la Fiscalía ahora quiere vender. En El Salvador, por tener deudas no te vas a la cárcel, ¿Cómo va hacer que unos contratos mercantiles que había adquirido Fidel con estas personas y que estas deudas no las podían pagar, fueran delitos? la FGR archivó esos expedientes y no pasa a más”.

Primera detención de Fidel Zavala

Sin embargo, en 2023 la FGR detiene a Fidel Zavala y cambian el criterio. “Ahí empieza el acoso a Fidel pero no como defensor de DDHH sino como cualquier ciudadano, porque Fidel denunció en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que lo del Bitcoin, por ejemplo, había sido una estafa para los salvadoreños. Debería estar preso el presidente Nayib Bukele porque ¿cuántos millones no ha invertido el presidente en BTC? ¿y cuando cae el bitcoin, cuántos millones de dólares de los fondos públicos perdemos los salvadoreños?, entonces, aplicaría la estafa para el presidente y que lo metan preso, es el mismo caso”, comparó Joya.

Luego que Zavala insiste que el bitcoin era una estafa para los salvadoreños, la FGR, “ahora sí” abre un proceso por estafa con estas personas. Para ese proceso y su defensa, Fidel buscó a Rudy Joya como su abogado particular.

Fidel es declarado inocente

“Junto a Fidel, ganamos dos sentencias; en 2023 y en 2024 declaran a Fidel inocente, precisamente el mismo tribunal que ahora lo está condenado, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador”, informó Joya.

En su momento ese mismo tribunal, señaló que no había delitos, sino obligaciones mercantiles. Sin embargo, la FGR apela ante una Cámara de lo Penal, y esta instancia, “nos vuelve a dar el gane y dice que el Tribunal de Sentencia tiene razón y que Fidel es inocente, no hay delitos y Fidel vuelve a cobrar su libertad”.

Fidel quería contar las violaciones, torturas y asesinatos en las cárceles

Según Joya, después de terminar este proceso, Fidel, a manera personal busca a UNIDEHC porque él quería expresar y denunciar algo: lo que como prisionero le tocó vivir por ese delito.

“Él había visto torturas y muertes en centros penales de El Salvador”, bajo el régimen de excepción señaló Joya; por lo cual, ambos presentaron un aviso penal en julio de 2024 ante la FGR en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna y de dos directores de centros penales: de Mariona y Santa Ana, para que los investiguen por torturas, tratos crueles e inhumanos, actos arbitrarios y asesinatos o muertes en las cárceles de Bukele, ya que llevaba dos años el régimen de excepción y se estaban reportando muertes en las cárceles de personas inocentes; Fidel relató a los medios de comunicación que en esas dos cárceles a él, inclusive, le tocaba contar a los presos en las celdas y anotar los nombres de los que salían en bolsas negras, porque salían muertos productos de torturas o situaciones médicas que no eran atendidas de manera diligente por los custodios.

Sala de lo Penal anula las dos sentencias

Luego de la denuncia de Fidel en julio de 2024, en septiembre de 2024, la Sala de lo Penal se pronuncia sobre el caso de Fidel y anula las dos sentencias que tenía a su favor, la que había declarado inocente en el Tribunal de Sentencia y la que hizo Cámara cuando rechaza la apelación de FGR; las dos declara nulas y pide repetir el juicio y es por ello que, en diciembre de 2024, tanto Joya como Ivania Cruz fueron al Tribunal para representarlo y pidieron detener la audiencia.

El abogado recordó que la cuenta institucional de Centros Judiciales de El Salvador “difamó” a Zavala al afirmar que él había aceptado el delito de estafa y que adeudaba $50 mil (https://x.com/JuzgadosSV/status/1858609291277856931) “lo cual era falso, porque en ningún momento el proceso había terminado, sino que nosotros pusimos una nulidad y detuvimos esa audiencia”.

“Se detiene en 2024 esa embestida fiscal, que raramente sucedió después de que él denuncia lo de las torturas en prisión. Vuelven a reabrir el proceso de Fidel donde ya lo habían declarado inocente pero no investigaron la denuncia que él puso por torturas en prisiones”, lamentó Joya.

Segunda detención de Fidel Zavala acusado de agrupaciones ilícitas

En febrero de 2025 fueron detenidos varios habitantes de la Comunidad La Floresta, en San Juan Opico, por el supuesto delito de usurpación de inmuebles, venta ilegal de parcelas, amenazas, limitación a la libertad y de agrupaciones ilícitas. Entre los procesados figuró Fidel Zavala, defensor de derechos humanos y testimonio vivo de los crímenes que se cometen en las cárceles salvadoreñas a personas detenidas bajo el régimen de excepción.

“Criminalizan la labor de defender derechos humanos y vuelven a capturar a Fidel, pero ahora, no por el caso de estafa, sino por apoyar a los líderes y a los habitantes de La Floresta y le ponen el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, lo que le ponen a todo el mundo con el régimen de excepción”, destacó Joya.

“La fiscalía mentirosa puso en la publicación que había arrestado a una red de estafadores y hasta a nosotros (Rudy Joya e Ivania Cruz) nos estaban involucrando ahí”, señaló Joya (https://www.facebook.com/share/14xxQCpKs8G/).

Señaló que, en ese caso, no se siguió el proceso por estafa, sino que, por agrupaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción, dicho proceso continúa. “El caso de la Floresta continua y Fidel no estaba detenido por estos casos de estafa, sino por el caso de La Floresta”.

Audiencia secreta contra Fidel por tres nuevos casos

El caso por estafa, se estaba cerrando, según comentó Joya, pero luego de obligarse a quedar en el exilio, no se le ayudó personalmente en su proceso; sin embargo, los abogados que quedaron en UNIDEHC siguieron con la defensa técnica en el caso. “Aprovechando que Fidel estaba detenido por el caso de La Floresta, le vuelven a abrir tres nuevos casos que son estas tres supuestas víctimas y que también habían celebrado contratos con Fidel, pero ya se había acordado que les iban a pagar la deuda, pero raramente que en el año 2025 que Fidel estaba detenido por el caso de la Floresta, querían seguir persiguiéndolo políticamente a través de acusaciones falsas y hoy la gente ya no quería conciliar, hoy quería cárcel para Fidel”.

En la primera audiencia en mayo de 2025 en el Juzgado de Paz, donde inician estos nuevos casos, no le permitieron a Fidel tener abogado privado, “a nadie le avisaron, nosotros nos dimos cuenta por un periodista de un medio de comunicación que andaba en el Isidro Menéndez y que de repente le dijeron que Fidel iba para una audiencia”.

“Nos pareció raro que lo llevaban a una audiencia, utilizando todo este tema en secretismo; nuestros abogados de UNIDEHC se trasladan al juzgado, preguntan por qué le habían hecho la audiencia sin abogado privado y dicen las autoridades judiciales -que el derecho de defensa no se vulneró- porque Fidel dijo que quería un abogado, pero como los suyos estaban en España y no tenían comunicación con los abogados de UNIDEHC, tuvieron que hacer la audiencia y le pusieron un abogado público, pero este, se puso de lado de la FGR”, resaltó Joya.

“Fidel vio que era un ataque y una persecución política y fabricación de casos. Luego, UNIDEHC le pusieron un abogado que empezó a representarlo, pero tras un año, se da la lamentable noticia de que el tribunal lo condena de manera arbitraria a 15 años por una deuda de $4 mil dólares”.

Fiscalía no presentó los contratos y el juez tampoco los requirió

En la audiencia, la defensa técnica le exigió a la Fiscalía que presentara como pruebas los contratos que las supuestas víctimas firmaron. “Las mismas ´víctimas´ dijeron en audiencia de que aceptaban que habían firmado ese contrato y que sabían lo que decía, ¿entonces, donde estaba la estafa?, porque la estafa es un delito que tú con ánimo o dolo, de engañar a alguien lo estafas y le perjudicas su dinero, su patrimonio; no había estafa, porque Fidel hizo contratos legales hasta con abogados y notarios, la gente aceptó los términos y firmó”.

La FGR no presentó los contratos; la defensa técnica le pidió al Juez que esos contratos se incorporaran como prueba para Fidel. Sin embargo, el juez rechazó los contratos y negó incorporar “más pruebas o testigos a Fidel y solo se dejó ir con las declaraciones con las víctimas”.

Condena política

“No han condenado a Fidel porque hay pruebas que dicen que cometió estafa; hay una condena producto de un proceso que es completamente político; son sentencias que ya están preparadas desde Casa Presidencial y Fiscalía para perseguir a quienes defienden derechos humanos, a quienes se atreven a denunciar y decir la verdad como Fidel cuando denunció de las torturas y las muertes que suceden en las cárceles de Bukele.

Esta condena injusta que Fidel ha sufrido es una clara prueba de que tenemos un sistema judicial corrupto, que no es imparcial, no hay debido proceso y no hay garantías para nadie de tener un juicio justo”, concluyó Joya.

Declaraciones vertidas en canal de YouTube de Sara Monroe*

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