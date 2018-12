Alan Walker lanza su nuevo disco

Sony Music

Alan Walker, el DJ-productor de origen noruego y uno de los artistas más “stremeados” a nivel mundial con más de 14 mil millones de transmisiones, lanza su álbum debut “Different World”.

El 30 de noviembre pasado, Alan lanzó la canción principal y el sencillo “Different World” Feat. K-391, la cantante / actriz Sofia Carson y CORSAK. Otros principales colaboradores que trabajaron con Alan en el álbum incluyen a Steve Aoki, Mood Melodies, SHY Martin, Thomas Troelsen y Julie Bergan.

– “Es un sentimiento increíble el poder lanzar mi álbum debut” Different World “. Estos últimos años han sido absolutamente surrealistas y nunca imaginé cuando empecé que llegaría a este punto. He lanzado una serie de singles, pero armar un álbum completo es muy diferente para mí. Es algo en lo que he trabajado durante bastante tiempo, ¡y estoy muy emocionado de compartirlo con el mundo y escuchar la reacción de mis fanáticos! “- Alan Walker

Desde que Alan debutó a finales de 2015 con el sencillo “Faded”, pasó de aprender producción musical a través de tutoriales en YouTube y publicar música en línea de forma gratuita a llegar a presentarse ante grandes multitudes y agotar taquillas. Una serie de aclamados singles le han dado continuidad a “Faded”, incluyendo “Alone”, “All Falls Down”, “Darkside” y “Diamond Heart”. A través de su exitosa serie de lanzamientos, Alan también ha colaborado y remezclado música de Noah Cyrus, Sia, Bruno Mars, Avicii, Coldplay, Miley Cyrus, Kygo, Charli XCX, Julia Michaels y más. Actualmente, Alan ha sido certificado Oro y/o Platino en 32 países.

La base de admiradores de Alan explotó por primera vez cuando la comunidad de “gamers” le dieron uso a su música y lo convirtieron en uno de los artistas más transmitidos a nivel mundial con más de 14 mil millones de transmisiones en todo el mundo hasta la fecha. Su sencillo debut y éxito comercial ‘Faded’, ya certificado doble platino, es el séptimo video más popular en YouTube de todos los tiempos con más de 5.8 mil millones de transmisiones en todo el mundo. Cuenta con más de 20 millones de seguidores en YouTube y 40 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

Alan Walker ha tenido una impresionante carrera de más de 500 presentaciones propios y en festivales, entre ellos Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Lollapalooza y más. Además, ha apoyado a superestrellas mundiales como Justin Bieber, Rihanna y Kygo. Este invierno y el próximo año, Alan participará en una gira masiva de “Different World” por Europa, Asia y América del Norte.

ALBUM TRACKLIST:

01 – Intro

02 – Lost Control ft Sorana

03 – I Don’t Wanna Go ft Julie Bergan

04 – Lily ft K-391 & Emelie Hollow

05 – Lonely ft Steve Aoki, ISÁK & Omar Noir

06 – Do It All For You ft Trevor Guthrie

07 – Different World ft K-391, CORSAK

& Sofia Carson

08 – Interlude

09 – Sing Me To Sleep

10 – All Falls Down ft Noah Cyrus, Digital Farm Animals & Juliander

11 – Darkside ft Au/Ra & Tomine Harket

12 – Alone

13 – Diamond Heart ft Sophia Somajo