El agua no debe estar en manos de leyes del mercado, reiteran Organizaciones sociales

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“El movimiento social ha ido evolucionando porque desde hace mucho tiempo venimos trabajando en el problema del agua, algunos están interesados y otros ni se preocupan, así que debemos generalizar el tema, porque es un problema serio y de nación”, dijo Doris Evangelista, de RUMES, al señalar que la rectoría y gestión del agua no puede ser privada.

El colectivo socio ambiental de la Iglesia Católica, “Cuidemos la Casa de Todos” reafirmaron su postura de consolidar un marco normativo del recurso hídrico nacional, desde una visión de “derecho humano” como lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de julio 2010, y que han ratificado los gobiernos de Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA, calificó de positivo que el tema de la “ley general de agua” esté de nuevo en la agenda de la Asamblea Legislativa y que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retomara el tema, aunque no descartó que existe un “peligro” en cuanto al carácter de la autónoma que pretenden designar.

“Tenemos autónomas como la Dirección General de Medicamentos que hace un trabajo en beneficio de la población que es estatal, y también hay autónomas en donde la mayoría de integrantes son miembros de la empresa privada y no es, que por si mismo sea malo sino que, los intereses que defienden no son de la colectividad, sino gremiales y en un tema como el agua que la podemos considerar la vida, no puede estar en manos privadas”, explicó.

Serrano agregó que el agua no puede estar en manos de leyes del mercado donde priva la oferta y la demanda. Y citó las palabras del Arzobispo de Escobar Alas, al reiterarles a las diputadas o diputados que “no merecen ser representantes de este pueblo”, sino ratifican el derecho humano al agua y su carácter estatal.

“Tenemos la mirada fija en ustedes y pedimos una institucionalidad autónoma, pero que tenga carácter estatal donde esté el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería también Turismo además, queremos una ley que incluya a todos, incluso a la empresa privada para sus procesos industriales, pero primero la colectividad. Les avisamos que pondremos atención a lo que hagan porque si dejan en mano privadas el agua lo tomaremos como una alta traición al país”, manifestó.

Guillermo Navarro, de Cáritas de El Salvador, hizo un llamado a la población en general para acompañar las actividades que las organizaciones ambientales están realizando para la construcción de una Ley General de Agua con enfoque de mayor equidad y de rescate del medio ambiente del territorio nacional.

“Es nuestra preocupación como organizaciones sociales de la Iglesia Católica, que el derecho humano al agua esté siendo amenazado por intereses privados, así que les pedimos que la composición de la junta directiva de esta autónoma tenga carácter público y se garantice una gestión con enfoque de derecho humano, porque es un bien público”, puntualizó.