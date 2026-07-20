Afiliados de VAMOS exigen convocar a elecciones internas para renovar la dirigencia

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Saúl Méndez

Colaborador

Afiliados del partido VAMOS solicitaron públicamente a la Comisión Electoral Permanente (CEP) que convoque de inmediato a elecciones internas para elegir a las nuevas autoridades partidarias, al considerar que el período de la actual dirigencia ya concluyó conforme a los estatutos vigentes al momento de su elección.

Asimismo, pidieron que la convocatoria incluya un calendario electoral claro, público y completo, en el que se detallen los cargos y organismos que serán sometidos a elección, el período para la presentación e inscripción de planillas o candidaturas, los requisitos y la documentación requerida, la fecha de la votación, así como el procedimiento de escrutinio y la declaratoria oficial de resultados.

Los afiliados recordaron que las actuales autoridades del CEN fueron electas en las elecciones internas celebradas el 16 de julio de 2023, para un periodo de tres años. De acuerdo con el artículo 14 de los estatutos vigentes en ese momento, publicados en el Diario Oficial del 4 de marzo de 2020, el período de funciones para todos los integrantes de las estructuras organizativas era de tres años.

También señalaron que fue después de las elecciones del 16 de julio de 2023 cuando se formalizó una reforma estatutaria que amplió el período de ejercicio de los cargos de tres a cinco años, modificación publicada en el Diario Oficial del 17 de agosto de 2023.

«Los Estatutos y sus reformas comienzan a surtir efectos a partir de su publicación, conforme a las propias disposiciones estatutarias (Arts. 105 y 123 de los Estatutos)», puntualizaron.

Según los solicitantes, las disposiciones estatutarias publicadas en 2020 eran las que se encontraban vigentes al momento de la última elección del CEN y establecían, tanto de forma general (artículo 14) como para la Secretaría General Nacional (artículo 50), un mandato de tres años.

«Las actuales autoridades fueron electas para un período temporalmente determinado, encontrándose finalizado en esta fecha: 16 de julio de 2026, conforme a la normativa aplicable al momento en que la militancia emitió su voto», sostuvieron.

Además de los argumentos legales y estatutarios, los afiliados afirmaron que diversos incidentes, problemas de coordinación y comunicación, así como procedimientos que consideran poco equitativos, afectaron el desarrollo de las recientes elecciones internas para la selección de candidatos a cargos de elección popular.

«El comunicado público realizado por la diputada Claudia Ortiz el 2 de julio de 2026 evidenció desacuerdos sobre el rumbo del partido y su modelo organizativo», recordaron los afiliados.

En dicho comunicado, la legisladora evidenciaba desacuerdos con decisiones relacionadas con las elecciones internas. «Lejos de dar apertura a la sociedad, estas decisiones la han restringido mediante criterios de evaluación no consensuados, la depuración del padrón sin reglas claras y la implementación de una votación digital remota, entre otras», criticó Ortiz.

Según los denunciantes, estos acontecimientos muestran que, de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2027, «resulta necesario abrir el espacio para que la militancia decida sobre la renovación de autoridades partidarias y para que tales desacuerdos sean resueltos por la vía de la democracia, con el propósito de legitimar y unificar al partido bajo un mismo liderazgo y visión», manifestaron.

«Además de tratarse de una obligación estatutaria, la convocatoria constituye una necesidad de conveniencia partidaria», indicaron.

Por ello, solicitaron que el CEN proceda de forma inmediata a emitir la convocatoria formal a elecciones internas de las autoridades del partidarias, cuyo período ha finalizado conforme al artículo 37-B de la Ley de Partidos Políticos y Arts. 14, 40 y 102 de los Estatutos vigentes del partido y que la fecha de las elecciones internas sea fijada con carácter urgente y en el menor tiempo posible, garantizando un plazo razonable para la libre postulación y competencia de los afiliados, pero evitando que la falta de convocatoria prolongue de forma injustificada el mandato de las actuales autoridades del CEN, lo que podría generar un problema de legitimidad, representación e incluso una eventual acefalía dentro del partido.

Por su parte, la militancia del partido Vamos emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó su intención colocar a la Diputada Claudia Ortiz como la nueva secretaria general del partido:

«Nuestro llamado no busca generar división, sino contribuir al fortalecimiento de la unidad en VAMOS, reafirmando nuestro compromiso con los valores democráticos, la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad de la militancia. Por eso, creemos que la figura que fomenta mayor unidad es la de nuestra diputada, Claudia Ortiz. A quien proponemos para asumir la Secretaría General del partido, en este momento donde nos jugamos la vida política», concluyeron.

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