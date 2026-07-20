Frente Magisterial advierte que plataforma Aprendes excluye a estudiantes con necesidades especiales

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Saúl Méndez

Colaborador

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), a través del Observatorio de la Educación Pública Salvadoreña, afirmó que la plataforma Aprendes carece de adecuaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales. Además, sostuvo que el modelo de enseñanza basado en el uso de esta herramienta digital limita el desarrollo de habilidades fundamentales para la vida, como las competencias sociales, la escritura y la comunicación efectiva.

Según Clara Sofía Guerrero, del Centro de Estudios del Frente Magisterial, el trabajo que niños y jóvenes realizan en la plataforma Aprendes estimula principalmente las percepciones visuales, algunas percepciones auditivas y el uso del mouse.

«Con esto se promueve un pensamiento superficial, ya que la plataforma está programada para funcionar como un videojuego», puntualizó.

«Si la apuesta es formar alumnos competentes con fortaleza en la lectura comprensiva y en las matemáticas, con este esquema la educación se empobrece y vamos hacia un declive educativo, que no solo dificulta el logro de estas metas, sino que también traerá problemas en la salud física y emocional de los alumnos», advirtió.

«¿Bajo qué postulados de la Neurociencia y qué enfoques pedagógicos se sustenta la implementación de la plataforma digital? ¿No se ha considerado la experiencia de Finlandia, que retiró los dispositivos electrónicos a los niños tras constatar que estaban perdiendo habilidades básicas para su desarrollo integral?», cuestionó.

El FMS también explicó que los estudiantes salvadoreños con condiciones físicas o neurológicas divergentes son los más afectados, ya que la plataforma Aprendes no incorpora las adecuaciones curriculares que requieren y les exige trabajar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

«Hemos perdido la atención a la diversidad y la inclusión educativa. El Estado salvadoreño está vulnerando el derecho a la educación que estos niños tienen y que está contemplado en la legislación», lamentó el FMS.

La gremial advirtió que, de mantenerse la implementación del modelo educativo en los términos establecidos por el Gobierno, se incumplirían diversas leyes que garantizan el derecho a la educación y la protección de los derechos humanos.

«La Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos 34, 35 y 42, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y proteger el desarrollo integral de los niños y adolescentes», detalló Guerrero.

Además, recordó que la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2020, obliga al Estado y a las instituciones educativas a eliminar las barreras de acceso mediante el diseño universal y a garantizar una educación inclusiva.

También explicó que la Ley General de Educación, mediante el Decreto n.º 917, establece que la educación especial y la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) debe brindarse tanto en instituciones especializadas como en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades de cada alumno.

Por otra parte, el FMS señaló que la Ley Crecer Juntos, en su artículo 47, reconoce el derecho a una educación inclusiva, integral y de calidad desde la primera infancia. Asimismo, indicó que los artículos 49 y 51 garantizan la integración y el acceso universal, orientados a eliminar las barreras para el aprendizaje y evitar la discriminación hacia los niños con discapacidad, disposiciones que, para la gremial, no se estarían cumpliendo.

Además, recordó que el artículo 52 de esa misma normativa obliga al Estado a garantizar el acceso a la educación para niños y adolescentes en condiciones especiales o de vulnerabilidad.

«Si bien es cierto que desde administraciones anteriores se han hecho esfuerzos para atender a los niños con necesidades especiales, como la creación de los COR (Centros de Orientación y Recursos), de los cuales existen seis en San Salvador, estos centros, a pesar de contar con psicólogas y maestras para brindar terapia educativa, tienen una función limitada, ya que únicamente evalúan a los niños para emitir un diagnóstico y ofrecen orientaciones generales a padres de familia y docentes», recordó Guerrero.

Para el FMS, estas orientaciones son insuficientes y se limitan a ejercicios de dibujo, recorte y pegado.

«Su labor se reduce a la elaboración de documentos y no se brinda la atención educativa especializada que requieren los niños y niñas», lamentó.

Por otra parte, el FMS aseguró que algunos centros escolares cuentan con un Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI), aunque muchos de ellos carecen de la capacitación necesaria para afrontar los desafíos que implica la educación inclusiva.

«Esta situación se agrava con el despido de la mayor parte de los indispensables técnicos de Inclusión Educativa del nivel central del Ministerio de Educación», alertó.

Ante este panorama, el FMS cuestionó si la educación inclusiva en El Salvador atraviesa una etapa crítica que podría conducir a su desaparición.

Asimismo, la gremial pidió explicaciones sobre la participación de la ministra de Educación, Karla Trigueros, en la implementación del proyecto de «Modernización Educativa», al considerar que las directrices provienen de Casa Presidencial.

El FMS también cuestionó que El Salvador se convierta en «un laboratorio» donde se aplique, bajo un esquema de prueba y error, una plataforma digital de origen colombiano sin tomar en cuenta las necesidades educativas de la niñez y la juventud salvadoreñas.

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