Aficionado víctima de la estampida en el estadio Cuscatlán culpa a directiva de Alianza

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una estampida en uno de los portones de Sol General del Estado Cuscatlán dejó como saldo preliminar 9 personas fallecidas, y decenas de heridos, dos de ellas en estado crítico, de acuerdo a la más reciente actualización de la Policía Nacional Civil (PNC).

El partido que fue suspendido por respeto a las víctimas, entre Alianza y FAS, era el juego clave de cuartos de final del torneo Clausura 2023. Si se mantenía el empata Fas clasifica a semi finales, y si Alianza lograba la hazaña de remontar el marcador dejaba FAS en el camino.

Justo cuando el partido no había cumplido el primer cuarto de hora de juego, aficionados víctimas de la estampida invadieron la cancha para atender a los lesionados.

“Aquí, el único problema es la directica de Alianza, porque están dos puertas, no de portón, para 4 mil o 5 mil personas, no estamos jugando contra Jocoro, estamos jugando contra FAS, cuartos de final, se iba a llenar. Cerraron el portón aproximadamente 25 minutos, la gente empezó a empujar y botó el portón porque querían vivir, no ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20 (…). Yo salí de ahí para vivir”, destacó un aficionado víctima de la estampida.

“Nos vendieron entradas falsas; moradas y rojas. Yo le compré a alguien entradas moradas y ahí entré en duda. Vendieron entradas falsas cuando ya habían terminado de venderlas. La directiva ha provocado esto, las muertes son culpa de la directiva”, comentó otro aficionado a un noticiero local.

En otro caso, un aficionado divulgó a través de Twitter que la administración “no quisieron abrir el portón y la gente lo que hizo fue botarlo”, mientras su compañero a la par mencionó “casi me quedo sin manos y sin dos piernas”.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), tras lamentar el hecho y enviar condolencias a las familias de las víctimas, aseguró que «solicitará de inmediato un informe de lo sucedido y comunicará lo pertinente en el más breve plazo».