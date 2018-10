Afectados por lluvias denuncian que ayuda humanitaria fue con tinte político

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Habitantes de diferentes comunidades de Ahuachapán Sur que resultaron afectados por las recientes lluvias denunciaron que su derecho humanitario fue violentado por los partidos políticos, al implementar campaña electoral con la entrega de víveres, así como la poca reacción de las comisiones municipales de Protección Civil.

Santos Valdizón, líder de la comunidad El Castaño, explicó que en la zona donde reside ningún representante de la comisión municipal de Protección Civil llegó a verificar los daños generados por las lluvias, pese a que son quienes están obligados a velar por las comunidades, nadie se acercó para entregarles víveres y enseres de primera necesidad.

“Lamentablemente estas personas (de la alcaldía) nunca han podido trabajar con las comunidades, porque ellos van por interés propio, hasta el momento nadie ha pasado valorando las pérdidas en los cultivos. Las ayudas han venido pero el alcalde Adín Zetino las ocupa para la campaña”, destacó Valdizón.

Asimismo, Sonia María Ayala, lideresa de la comunidad El Chino, cantón Garita Palmera, San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, sostuvo que nadie llegó a coordinar la evacuación de las personas afectadas, sino que fueron ellos mismos los que se autoevacuaron al albergue.

“Logramos evacuar 68 familias, quedamos incomunicados por las inundaciones y el desbordamiento del río, no se podía entrar a la comunidad, y tampoco teníamos energía. El alcalde llegó solo a preguntar cómo estábamos y ya no volvió a regresar, se le hablaba y no contestaba, lamentamos el caso que nos abandonaron”, externó Ayala.

Estas comunidades aglutinadas en el Comité de Microcuenca El Aguacate y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) denunciaron la falta de prevención de desastres y exigieron se implementen medidas que reduzcan la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático, de manera que incida en las comunidades.

Según Luis González, representante de la UNES, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, los albergues no reunieron las condiciones mínimas, existió incapacidad de las autoridades de identificar las necesidades y hacer las gestiones para su satisfacción, ya que las comisiones municipales de Protección Civil están bajo la dirección del alcalde.