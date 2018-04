Afectados por contaminación de Baterías Record piden interpelación del fiscal Meléndez

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Habitantes del Sitio El Niño, en el departamento de La Libertad, acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar una solicitud de interpelación contra Douglas Meléndez, fiscal general de la República para que explique cómo abordó el caso de las personas afectadas por contaminación por la empresa Baterías Record de El Salvador. Para los mocionantes de la pieza, la actuación de la FGR en el caso no trajo resultados positivos para acceder a la justicia y reparaciones debidas.

“Queremos que el fiscal general rinda cuentas sobre este caso. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué no se soluciona la problemática de las víctimas? En la actualidad solo se obtuvo una retribución de $195.00 por los niños lesionados, acá no se incluyó a los adultos lesionados, la contaminación ambiental cuyo daño según el perito experto en el tema ascendió a $400 mil millones”, dijo Ovidio González de Tutela Legal María Julia Hernández.

Para los afectados, esta cantidad de dinero en concepto de retribución es una burla, considerando que los directivos de la empresa Baterías Récord de El Salvador aún siguen en la impunidad debido a anomalías jurídicas.

En el caso solo aparecen tres ingenieros de la fábrica señalados como culpables pero, según los representantes de Tutela Legal, hay más implicados de los cuales la Fiscalía no pidió detención, además de los dueños de la misma quienes huyeron del país.

“No existe información de qué ha hecho la Fiscalía en estos casos, si pidió o no la extradición de estas personas, la institución debería estar defendiendo a las víctimas, por eso queremos que él exponga ante los diputados por qué no hace el trabajo que le corresponde, según la Constitución de la República en este caso”, expresó Hernández.

Santos Melara, diputado del FMLN, recibió la solicitud de parte de los habitantes del cantón Sitio El Niño y se comprometió a estudiarlo y reactivarlo dentro de la Asamblea Legislativa, ya que en su momento se dio un dictamen favorable en el tema que al parecer no tuvo el efecto positivo para el cual se emitió.

“Primero hay que reactivar el tema en la Asamblea porque, como les decía a los compañeros, quedó en manos del fiscal quien tenía que tomar la decisión, si esta no resuelve el problema que generaron los propietarios de la empresa por medio de la utilización de plomo, aluminio y otros materiales tóxicos, hay que volver a estudiar el tema ahora con el fiscal para ver por qué no tomó la decisión pertinente”, expuso el parlamentario.

El fiscal general de la República Douglas Meléndez asistió a la Asamblea para tratar temas relacionados con la seguridad, en su exposición a los medios sobre el caso solo se limitó a decir que este tema lo habían trabajado funcionarios anteriores a él y que no tenía pleno conocimiento de cómo habían abordado el problema.

Los habitantes del cantón Sitio del Niño en el municipio de San Juan Opico interpusieron las denuncias respectivas desde el año 2009 y a la fecha aún no reciben la justicia ni reparación debida a los daños a su salud que la empresa Baterías Record provocó.