Afectados esperan que el FMI demande una respuesta al gobierno sobre caso COSAVI

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Juan José Ortiz, vocero de los afectados de COSAVI, calificó de “positivo” que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe 2024, sobre la realidad económica, social y política del país retomara el “Caso COSAVI”, como un ejemplo de las “grandes debilidades que el Sistema Financiero” presenta en El Salvador.

“Esto nos llena de optimismo a los afectados, porque creemos que sí, el Fondo Monetario Internacional decidió incluir nuestro caso en el informe es porque hay esperanza que pueda ser considerado un indicador de cumplimiento”, afirmó.

“Creemos que no sólo un indicador de cumplimiento para el caso COSAVI, sino como indicador de la grave crisis del sistema financiero cooperativo, porque son más de 10 cooperativas que están enfrentando el mismo problema que tenemos nosotros”, señaló Ortiz.

Nuevamente, los afectados de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) se hicieron presentes para denunciar el lento e indiferente proceso que realizan diversas instancias de gobierno, principalmente la Superintendencia del Sistema Financiero sobre este caso de desfalco, así como el deterioro del sistema financiero cooperativo.

“Ya podemos hablar de ACOMATIC, ACOTEMIC, ACAL, Funde Crédito, COOASPAE, ACOVI, es decir, todo el sistema financiero cooperativo ha comenzado a colapsar, entonces, el hecho que el FMI nos incluyó en su informe nos da esperanza y que socios de otras cooperativas sepan que COSAVI es ejemplo para todo el sistema financiero cooperativo”, argumentó.

COSAVI , Gobierno y FMI

Sobre el proceso del préstamo millonario para el gobierno salvadoreño del Fondo Monetario Internacional, Ortiz señaló que enviarán una “tercera nota al FMI” insistiendo que observen la crisis del sistema financiero en general y del sistema cooperativo.

“Estamos en este túnel de oscuridad, en donde lamentablemente estamos los afectados y pedimos este domingo a Monseñor Romero, que ilumine las mentes cerradas que no quieren entender la crisis financiera, la explotación de la minería, los graves despidos de empleados públicos y la falta de empleo, así como otros problemas”, expresó Ortiz.

Para el vocero de los afectados de COSAVI, los graves problemas sociales y económicos del país no podían ser resueltos “con cadenas nacionales en donde cenan con el gran poder económico de Centroamérica”, sino que, debe ser un proceso transparente y con información pública con acceso para toda la población.

“El mismo préstamo del FMI es la primera señal de la crisis del sistema financiero. El gobierno obliga a la banca privada a comprar deuda de corto plazo y es tal el nivel de endeudamiento de la banca privada que ya no puede seguir prestando dinero al gobierno”, manifestó.

“Entonces, hacen una reforma al sistema de pensiones y precisamente para sustraer los fondos de los trabajadores. Y este fondo ya entró en crisis y probablemente algún asesor del presidente (Nayib Bukele) le dijo, allí está el dinero del sistema financiero cooperativo y le cayeron encima”, expresó Ortiz.

Sobre el cooperativismo salvadoreño, Ortiz opinó que este ha sobrevivido durante más de 60 años, enfrentando obstáculos, pero había superado algunos inconvenientes, pero estaban funcionando de manera ordenada.

Lamentablemente apareció este gobierno y más de 160 cooperativas entraron en crisis. La crisis de liquidez del sistema financiero, la crisis del fondo de pensiones y ahora la del sistema financiero cooperativo, ha obligado al gobierno a echarse para atrás con el Bitcoin, alegó.

“También han tenido que cerrar instituciones públicas, porque estas son las condicionantes que el FMI le impuso al gobierno para que tuvieran acceso al préstamo. Desde que se hizo público nuestro caso de COSAVI, nosotros dijimos que esto iba a generar un efecto cascada, que ya está generándose”, acotó el vocero de los afectados.

Cifras de COSAVI y su recuperación

Sobre los estados financieros de COSAVI, Ortiz indicó que era una cooperativa de cerca de 300 millones de dólares, y que hay socios que tienen entre 250 mil a un millón de dólares cuando intervino la Superintendencia del Sistema Financiero.

“La misma Superintendencia en la única conferencia de prensa que dio, nos dijo a nosotros que no estuviéramos preocupados que habían cerca de 230 millones de dólares en activos para responder a los afectados. Este 1 de marzo cumplimos un año de la intervención ilegal, abusiva y arbitraria de la SSF, y apenas vamos por una capa de 35 mil dólares”, reseñó.

“¿Cómo es posible que, habiendo dinero, porque a la cooperativa le entran cerca de 5 millones de dólares solo en intereses de los préstamos a un año, y van 60 millones, ya casi el doble de lo desfalcado. La pregunta es si el gobierno está haciendo bien las cosas o la injerencia de la SSF tiene por objeto borrar toda evidencia que la clase política metió manos en la cooperativa”, manifestó Ortiz.

Gobiernos locales endeudados

En cuanto a los préstamos a diversos gobiernos locales del partido Nuevas Ideas (NI), Ortiz comentó que por estas anomalías hicieron una visita al Ministerio de Hacienda, porque muchos gobiernos locales hicieron “prestamos millonarios” a COSAVI, y no saben si han pagado las deudas.

“Muchos alcaldes pusieron el FODES de garantía, y desaparece el FODES y no sabemos que pusieron entonces de garantía, con el agravante de que muchas de esas municipalidades ya no existen, ahora son distritos, no sabemos si la municipalidad que absorbe los distritos va a pagar esos compromisos financieros o lo hará el Ministerio de Hacienda”, cuestionó Ortiz.

Los afectados de COSAVI anunciaron que se preparan para enviar al FMI datos y pormenores de su caso para que tomen en cuenta las exigencias al gobierno salvadoreño por parte del ente financiero.

“Ningún funcionario nos recibe, ni el presidente (Nayib Bukele) ni el presidente de la Asamblea Legislativa, cuatro veces nos ha tirado la puerta en la cara. Hemos ido hasta el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, por los cinco socios muertos y ninguno nos ha recibido, eso le haremos saber al FMI”, puntualizó Ortiz.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...