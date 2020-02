Abogado de Sigfrido Reyes asegura que los delitos que le imputan no existen

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El abogado Pedro Cruz, defensor del expresidente de la Asamblea Legislativa y exdirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, aseguró ayer que la Fiscalía General de la República no tiene pruebas que incriminen al exlegislador por peculado, lavado y estafa, como lo ha planteado la representación fiscal, y que pronto el caso se caerá.

Para empezar, afirmó el profesional del derecho, ya el juez 11 de Paz descartó totalmente la existencia de una red criminal y absolvió a varios de los imputados. Asimismo, explicó que se pasará a la fase de instrucción porque las cuentas que hace la Fiscalía General de la República están equivocadas y el juez pidió mejor hacer un peritaje.

Al revisar el caso, dijo, todo indica que se trata de una persecución política. “Para empezar porque no hay prueba que sustente el caso; entonces, qué más puede pensar uno”, dijo el abogado en la entrevista matutina de TVX este martes.

“Hay una acusación sin pruebas y este caso al final… aunque pasen meses o años, lo vamos a ganar”, afirmó Cruz, tras agregar que el caso mañana mismo pueden ir a vista pública, pero seguramente los casos duran uno o dos años, pero ellos están listos para presentarse porque esos delitos que habla la fiscalía no existieron, acotó.

La Fiscalía acusa a Reyes de haber comprado de manera fraudulenta unos lotes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), y quien los compró fue su socio y a un precio que el mismo directorio de esa institución había establecido, argumentó el abogado.

Luego dicen que este dinero que ganó construyendo una residencia, lo bancarizó, por lo cual hubo lavado de dinero, explicó el abogado.

“Para empezar, se construyeron cinco viviendas y esto fue repartido entre varios socios. Sigfrido no tiene mansiones, no ha robado millones como lo han querido hacer ver en un show mediático”, dijo Cruz.

El abogado añadió que los hicieron ver como que era una red de 14 personas donde había gente de la Corte de Cuentas, ex esposas, esposa y socio, y que el mismo juez ya ha dicho que no existe ninguna estructura criminal. “Presentaron un organigrama con las fotos de las 14 personas”, afirmó el defensor.

Este orgranigrama elaborado sin evidencias reales fue retomado por los medios de comunicación y anduvo circulando en la televisión y en los periódicos. “Ese organigrama bórrenlo, porque dijo el juez que no existe organización criminal”, reiteró.

El juez también hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía y les dijo que a varias personas que se les capturó ya las había citado antes, y las personas habían llegado por cuenta propia a declarar, dijo Cruz.

“Es una insentatez, y una violación de derechos humanos capturar a personas que se han presentado, y este es el segundo punto fuerte, que el juez, enfila en contra de la acusación de la Fiscalía”, argumentó el defensor de Reyes.

“Cuando el juez llama a capturar al señor Sigfrido Reyes, no lo hace por los delitos que la fiscalía le imputa, sino porque no se presentó; la estafa ya no existe en el expediente”, aseguró Cruz.

Con relación a los viáticos que, según el requerimiento fiscal, le han pagado a Reyes, y que sumarían alrededor de $106 mil dólares, el abogado dijo que la cuenta la hicieron mal, y no es que se

hayan pagado de más los viáticos, sino que la fiscalía ha tomado de manera imprecisa el dato.

Hay una confusión que se ha dado por el cambio de moneda, al hacer la cuenta sale correcta, “entonces se ve claramente una manipulación, y más parece que hay una persecución política”, afirmó.