A la conciencia crítica universitaria

MSc. Tito Alfredo Jacinto Montoya.

(Catedrático de la Universidad de El Salvador).

Una de las formas que suele utilizar LA DEFENSA REFORMISTA DEL SISTEMA CAPITALISTA es la de PENETRAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS con formas de analizar la realidad (marcos teóricos), que APARENTEMENTE responden a “principios democráticos”, “criterios de inclusión social”, de “modernización de la educación”, etc. Esa fraseología huera, engañosa pero atractiva para los ANALFABETAS EN LA CIENCIA CRÍTICA DE ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD, ES DECIR DEL MARXISMO-LENINISMO, tiene sus efectos cuando el analfabeta en la ciencia crítica y funcionario de las instituciones educativas, y por tanto con poder de decisión, crean carreras, programas de estudio, diseñan currículos, que en el fondo responden al interés estratégico de la clase dominante capitalista de garantizar la reproducción ampliada de dicho sistema de explotación y de dominación.

La esencia de la visión reformista es la idea de que se pueden superar los problemas fundamentales de la sociedad, como la explotación, la dominación, la corrupción, el desempleo, la pobreza, etc, dentro del mismo sistema capitalista, sin necesidad de destruir el Estado burgués y siguiendo sus mismas reglas de juego. Es decir, que es posible “humanizar el sistema capitalista” sin necesidad de una revolución violenta por parte de la clase trabajadora. Proponen y defienden la idea de que no es necesaria la revolución, sino únicamente la REFORMA del sistema, pero dentro del mismo sistema. Es decir, le atribuyen al sistema capitalista la “virtud” de AUTOCORREGIRSE. En el campo de la educación esto se traduce en la idea de estos ANALFABETAS, con poder de decisión (funcionarios), de la ciencia crítica de que SE PUEDE realizar la democracia (como poder del pueblo), la inclusión social, y la modernización de la educación sin cuestionar radicalmente al SISTEMA CON SOLO REFORMARLO, ADAPTÁNDOSE A ÉL Y RESPETANDO SU MARCO JURÍDICO, ECONÓMICO Y SOCIAL. En este sentido, en nuestra Facultad Multidisciplinaria Paracentral hay quienes se sienten “muy orgullosos” de promover diplomados de “Desarrollo Local Sostenible”, de “Administración y Políticas Públicas”, de multiplicar carreras semipresenciales (virtuales) porque consideran que están respondiendo a una demanda de la sociedad de la región paracentral. Por supuesto que estas posturas reformistas y pseudocientíficas están respaldadas por funcionarios de nivel central, por los altos funcionarios de la Universidad de El Salvador.

A todos los ANALFABETAS REFORMISTAS les recordamos las palabras científicas que Karl Marx propuso en su libro El Capital: “La economía política, CUANDO ES BURGUESA, ES DECIR, CUANDO VE EN EL ORDEN CAPITALISTA NO UNA FORMA HISTÓRICAMENTE TRANSITORIA DE DESARROLLO, SINO LA FORMA ABSOLUTA Y DEFINITIVA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL, SOLO PUEDE MANTENER SU RANGO DE CIENCIA MIENTRAS LA LUCHA DE CLASES PERMANECE LATENTE O SE TRASLUCE SIMPLEMENTE EN MANIFESTACIONES AISLADAS”, (Karl Marx, Postfacio a la Segunda Edición de El Capital). Lo primero que hay que entender es en qué consiste el carácter burgués del análisis del ANALFABETA REFORMISTA: ES VER EL SISTEMA CAPITALISTA COMO LA FORMA ABSOLUTA Y DEFINITIVA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL; es decir, consiste en creer que el capitalismo es absoluto y definitivo, y entonces lo único que queda es someterse a el, no cuestionarlo, y solo modificarlo, pero no TRANSFORMARLO por medio de la violencia revolucionaria de la clase trabajadora.

Lo segundo que hay que entender es que para Marx, esa “ciencia burguesa”, es decir esa forma de reflexión REFORMISTA, con APARIENCIA DE CIENCIA, solo puede aparentar su rango de ciencia, su apariencia de ciencia, mientras la lucha de clases está débil, mientras la organización y la lucha de la clase obrera no es fuerte y solo tiene manifestaciones aisladas. Pues exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora, aquí y ahora en El Salvador: los niveles de organización y lucha de la clase trabajadora están débiles, y es entonces cuando esa COSMOVISIÓN REFORMISTA, seductora pero falsa, PASA POR SER CIENTÍFICA. Por eso es que ahora en la Universidad de El Salvador esos analfabetas reformistas que toman las decisiones pueden pasar por ser “científicos” y crean carreras, programas de estudio, y diseñan currículos cuya esencia es la defensa solapada del sistema capitalista en el campo de la educación superior.

Pero no hay que olvidar que Marx también está diciendo que esa pseudociencia burguesa solo puede mantener su APARIENCIA DE CIENCIA mientras la lucha de clases está débil. Lo cual significa que cuando la lucha popular de la clase trabajadora se desarrolle, esos enfoques reformistas y contrarios a la clase trabajadora YA NO PODRÁN CONTINUAR APARENTANDO SER CIENTÍFICOS, SERÁN DESENMASCARADOS Y DERROTADOS.