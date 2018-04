“La Creatividad e Innovación”, retos a superar por el sistema educativo

Compartir ! tweet





Marisol Miranda

El Sistema Educativo de El Salvador tiene dos grandes retos por superar, que son “La Creatividad e Innovación”, considerados una alternativa para que el país avance en conocimiento tecnológico, donde los beneficiados serán los jóvenes porque les permitirá desarrollar sus habilidades para entender el mundo tecnológico laboral.

El presidente de la Junta de Vigilancia de BANCOVI Pablo Durán comentó que se debe trabajar desde educación parvularia, básica, bachillerato y universidad.

“Si ellos no mantienen un proceso de desarrollo actitudinal que les permita no solo aprender y memorizar sino también desarrollar sus potencialidades a nivel creativo, imaginativo y de innovación, el país no llegará a ningún lado”, explicó Durán.

Astul Yanes, director general de Yancor, manifestó que tiene el propósito de poner en la agenda de país la creatividad e innovación, como una alternativa para que este país resuelva sus problemas.

“No se puede seguir ignorando la creatividad e innovación porque eso significa que como país no avanzamos, mientras los demás países están en la vanguardia”, indicó Yanes.

Para Oscar Picardo, investigador educativo, el mundo laboral está cambiando, es un mundo de conocimiento, tecnología, robótica y automatización de patentes que implica habilidades, capacidades y competencias que deben implementar en la escuela en las áreas de ciencias y matemática. Picardo explicó que ha detectado otros dos retos que el sistema educativo debe mejorar: el primero es capacitar a los docentes y, el segundo, revisar la currícula de estudio.

Asimismo, indicó que se plantea la necesidad de impulsar un modelo en ciencias y matemáticas, porque son las áreas donde se refleja mayor deficiencia, además se debe preparar a los niños desde sus inicios educativos para facilitarle entender el mundo tecnológico.