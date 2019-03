91 familias tendrán vivienda digna

Mónica Melara

El Fondo Nacional Vivienda Popular (FONAVIPO), entregó una contribución para 91 familias conformadas en su mayoría por madres solteras y personas de la tercera edad.

Desde las tres de la madrugada salieron de sus lugares de residencia, de distintas comunidades como El Tránsito del departamento de San Miguel, Conchagua y Yayantique del departamento de La Unión, para estar a tiempo en la entrega.

De estas 91 familias, 83 recibieron $3 mil 551 dólares para construir totalmente su vivienda, mientras 8 familias $1 mil 694, para mejorar su hogar en el cambio de techo, reforzar paredes cambiar piso entre otros.

“FONAVIPO me ha levantando las esperanzas para seguir viviendo, al igual que a muchas familias. Tengo dos niñas y en los pasados inviernos me ha tocado enviar a las niñas a la casa de mi mamá, para que no se mojen”, dijo Marcela Beatriz Ventura, beneficiaria con un cheque para construir su vivienda.

La beneficiada explicó que su casa es de láminas y cuando hay vientos salen volando y le ha tocado ir a traerlas muy lejos. “Ahora eso no me va a pasar gracias a Dios, y al personal de esta institución, que ha visitado nuestras comunidades. También al Presidente Salvador Sánchez Cerén le agradezco”, añadió.

En el caso de las beneficiadas de Conchagua, la entrega de los fondos se realizó a través de un convenio donde FONAVIPO emitió cheques, para la construcción de las viviendas, y la alcaldía proporcionará la mano de obra de 52 familias.

El presidente de FONAVIPO Rony Huezo dijo que este acuerdo se firmó el pasado 20 de febrero, con el alcalde de Conchagua, a través de una carta de compromiso.

FONAVIPO entregará el subsidio para las familias y la alcaldía pone la mano de obra afirmó, y además anunció que esta semana se le entregará otra contribución a otro grupo de familias de la zona y seguirán trabajando hasta el

último día de su cargo. Los fondos son parte de $10,000,000,00 que la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 840 aprobó el 22 de noviembre de 2017.