Funcionarios judiciales respaldan sistema de brazaletes electrónicos

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

Funcionarios del Órgano Judicial, respaldaron el sistema de brazaletes o tobilleras electrónicas para reo, implementado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; el cual ha sido atacado en los últimos días por el exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado.

Salgado ha acusado al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de haber caído en actos de corrupción en el proceso de licitación para la adquisición de las tobilleras electrónicas, afirma que el sistema es caro y que los aparatos presentan fallas en la señal y cobertura.

No obstante, los funcionarios judiciales desmintieron esos señalamientos y más bien lo consideran un sistema efectivo, que reduce costos de operación al Estado y ayuda a descongestionar los centros penales, y mejora las condiciones de los procesados que no necesariamente deben estar dentro de una cárcel.

Rocío López, coordinadora de Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) y Defino Parrilla, juez de Instrucción de Ciudad Delgado, coincidieron en que el sistema de dispositivos electrónicos es eficiente y a la fecha no tienen reportada ninguna anomalía derivada de su uso.

“Coordino a 263 defensores públicos a nivel nacional, hacen un excelente trabajo y mantienen informado sobre esta situación y que ya les hemos dado a conocer sobre la utilidad de este dispositivo y creo que no ha habido ninguna situación que ellos manifiesten en cuanto a estos dispositivos”, manifestó López.

Parrilla dijo que en el único caso en que se ha puesto en duda la eficacia del sistema de vigilancia electrónica, la denuncia provino de la madre de una víctima, quien aseguraba que el presunto victimario, que era portador de una tobillera con geolocalizador, se había acercado a la víctima a pesar de que tenía prohibido hacerlo. El juez detalló que la defensa del acusado solicitó que se utilizara el registro del sistema de dispositivos electrónicos para verificar si la denuncia era válida; el sistema detectó que toda la rutina del acusado estaba bien y determinó que nunca violó los límites establecidos.

“A mi juicio sí (es confiable el sistema) porque a mí me ha reportado buenos beneficios. No tengo ninguna duda. Es más, me ha ayudado a reducir la carga laboral”, manifestó Parrilla.

La funcionaria de la PGR manifestó que el juez tiene la última palabra para determinar si a un reo se le asigna un dispositivo electrónico, pero que también se toma en cuenta la opinión del privado de libertad y que también se toma la palabra a la víctima o sus familiares.

López dijo que ahorita los dispositivos electrónicos son una especie de “proyecto piloto”, donde el sistema de justicia se está adaptando y “agarrando confianza” para aumentar su uso. A la fecha suma alrededor de 300 tobilleras colocadas, pero en otros países se comenzó a implementar hacer varios años.

Destacó además la funcionaria que el hacinamiento carcelario se ha reducido debido a la creación de más infraestructura carcelaria y que también el sistema de tobilleras electrónicas aporta en ese sentido. Hasta ayer, el sistema penitenciario tenía registrados 40 mil 137 reos, de los cuales hay aproximadamente 27 mil condenados y más de 12 mil procesados.

“Esta también es una forma de economizar al Estado los gastos que tiene en el sostenimiento de las cárceles, garantiza la presunción de inocencia de todas las personas que están detenidas o que van a ser detenidas, favorece la rehabilitación”, destacó.