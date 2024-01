VAMOS es la mejor opción para equilibrar la Asamblea Legislativa: Claudia Ortiz

Gabriela Sandoval

Claudia Ortiz, diputada y candidata por el partido VAMOS, en una reciente entrevista afirmó que su partido es la mejor opción para equilibrar la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 4 de febrero. Además, destacó que realizaron una campaña “de altura” con diversas propuestas en beneficio de la población salvadoreña.

Entre las propuestas electorales del partido VAMOS, Ortiz destacó el programa VíverES. Este consiste en un subsidio a la canasta básica, similar al subsidio al gas, donde el Gobierno complementaría una parte del precio de los alimentos, el cual brindaría un descuento directo e inmediato a los consumidores en productos de primera necesidad y en la canasta básica.

En cuanto al sistema de pensiones, Ortiz señaló la propuesta de que los salvadoreños puedan retomar la posibilidad de usar el anticipo del 25% de su pensión.

“¿Cómo es posible que el gobierno pueda tocar el fondo de pensiones sin ningún límite y la gente no pueda acceder a su dinero, que es su dinero?”, comentó la diputada.

Ortiz, además, propuso que en el caso de los trabajadores que tienen graves problemas de salud, ellos o un familiar, puedan retirar su anticipo de pensión, incluso, antes de cumplir 10 años de cotizar, con reintegro previo, para poder mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Con respecto al sector de vivienda, Ortiz señaló que “estamos promoviendo un programa de PrimaCero, para aquellas familias que tienen un ingreso en conjunto de $1500 dólares o menos. El Fondo Social para la Vivienda (FSV) sacó un programa similar, pero está limitado a vivienda recuperada y viviendas de hasta $25 mil”.

Además, propuso seguros para las cosechas con el objetivo de afrontar eventos climáticos extremos. Ortiz aseguró que “así, los agricultores podrán sembrar sin tener miedo de perderlo todo” y destacó la importancia de mantener la viabilidad para que los agricultores sigan sembrando, ya que de esto depende el futuro alimentario del país.

En temas de dignidad humana, la diputada afirmó que “nuestra agenda es promover la dignidad humana y la vida de las personas con condiciones que les permitan desarrollarse. Tenemos propuestas de protección para las mujeres embarazadas, buscando salvaguardar su empleo y establecer cuotas alimenticias dignas para la niñez”.

En el mismo contexto, Ortiz planteó una propuesta para mejorar la protección a la maternidad y sancionar a las empresas que generan acoso laboral para que las mujeres embarazadas renuncien a su fuente de ingresos. En cuanto a las pensiones alimenticias, Ortiz propuso establecer cuotas de setenta dólares, equivalente al 20% de un salario mínimo para padres irresponsables, lo cual tendría en cuenta un mínimo que cubra lo necesario para alimentar a un hijo.

Con respecto al Bitcoin, Ortiz señaló que es necesario devolverle a la ciudadanía los más de $200 millones de dólares “chiviados” en Bitcoin. “No es una prioridad en el país, es una propuesta fracasada”, afirmó. La diputada propuso derogar la Ley Bitcoin y su fideicomiso. “Ese dinero se podría estar utilizando en comida”, destacó.

Para finalizar, Ortiz mencionó que el cumplimiento de las encuestas depende del pueblo salvadoreño. La diputada afirmó que existe una desconfianza de las personas en la política y también el temor de concentrar el poder en una sola persona. Ortiz concluyó que “el partido VAMOS es la mejor alternativa: no tenemos vínculos con el pasado. No nos pueden achacar nada. No tenemos señalamientos de corrupción. Nuestro trabajo no se limita a discutir con otros diputados. El trabajo ha sido escuchar y acompañar a los sectores”.