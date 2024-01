Contabilizan 205 sismos en Juayúa y sus alrededores

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado un total de 205 sismos en Juayúa y sus alrededores, departamento de Sonsonate, entre las 12:37 p. m. del 28 de enero y las 2:00 p. m. del 29 de enero de 2024.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló que el área epicentral está en el municipio de Juayúa, del total de sismos registrados, 15 han sido reportados como sentidos por la población. De todos los sismos registrados, solamente 42 han sido localizados y sus magnitudes oscilan entre 1.2 y 3.9 en la escala de Richter.

El sismo sentido más fuerte ocurrió a las 12:42 p. m. del 28 de enero, con una magnitud de 3.9 en la escala de Richter, a una profundidad de 4 kilómetros y una intensidad de IV en la escala Mercalli Modificada en Juayúa. Medio Ambiente indicó que, por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, aunque no se descartan sismos de mayor magnitud a las observadas hasta este momento. De acuerdo con el análisis del pronóstico de réplicas, se estima que esta actividad sísmica continuará en los próximos días. Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil emitió un aviso, recomendó a la población atender las indicaciones emitidas por las autoridades, y no prestar atención a rumores o información no oficial acerca de esta situación.

Continuarán vientos nortes

El MARN indicó que continuarán los vientos nortes entre moderados y fuertes en el, sobre todo en zonas altas y montañosas, con velocidades promedio entre los 15 y 30 kilómetros por hora (km/h), ráfagas ocasionales de 60 km/h y hasta 70 km/h entre la frontera de Guatemala y El Salvador y el nororiente del territorio.

Además, se prevé un descenso en las temperaturas con énfasis este 30 y 31 de enero, el rango de temperaturas mínimas previstas, en las mañanas, en zonas altas estará entre 5 y 11 grados Celsius; en valles interiores entre 13 y 18 °C, y en zonas costeras entre 20 y 23 °C. Los vientos nortes y descenso en las temperaturas están asociadas a un sistema de alta presión al sureste de Estados Unidos, que orienta una cuña anticiclónica a Centroamérica y empuja un frente frío por el este del Mar Caribe. Durante los vientos nortes aumentan los incendios, Bomberos trabajó en las labores para extinguir un incendio en terreno con abundante maleza seca, en el cerro La Campana, caserío Quesera Abajo, cantón Maquilishuat, Ilobasco, Cabañas.

“Sofocamos incendio estructural en una vivienda de la colonia Layco, sector 19 avenida norte de San Salvador, implementamos maniobras para detener el avance del fuego y prevenir daños en las estructuras cercanas. Realizamos acciones de ventilación y refrescamiento en la zona afectada para eliminar la acumulación de humo y gases”, publicó el Cuerpo de Bomberos en redes sociales.